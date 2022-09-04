إصابة جنود بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية في غور الأردن (فيديو)

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 6 جنود بينهم حالة خطرة ومدني بعملية إطلاق نار، اليوم الأحد، على حافلة إسرائيلية في منطقة غور الأردن شمال شرقي الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن جروح 2 من المصابين وُصفت بالمتوسطة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أصيب آخران بجروح طفيفة.

وأضافت في بيان أنه “جرى إلقاء القبض على مُنفذَي الهجوم، وهناك اشتباه في وجود ثالث ما زال طليقًا”.

وذكر موقع (والا) الإسرائيلي أن بعض المسلحين أطلقوا النار على الحافلة، وبعد ذلك أضرموا النار في مركبة وصلوا بها إلى مكان الحادث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس “قواتنا الأمنية بدأت على الفور بمطاردة المهاجمين، ووضعت أيديها على المشتبه بهم في عملية سريعة ومهنية”.

عاجل |أولى الصور من موقع إطلاق نار استهدف حافلة #مستوطنين بالأغوار الشمالية مما أوقع إصابات إحداها خطيرة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية pic.twitter.com/fYPEvWSao9 — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 4, 2022

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد “سنستهدف ونضع أيدينا على كل من يحاول إيذاء مواطني وجنود دولة إسرائيل”.

ورحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالعملية، وقالت في بيان صحفي “نبارك عملية إطلاق النار البطولية التي نفذها مقاومون، ظهر اليوم الأحد، على شارع 90 قرب غور الأردن، استهدفوا فيها حافلة صهيونية، وأدت إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال بجروح مختلفة”.

הפיגוע בבקעת הירדן: חשש כי מחבל נוסף נמלט מהאירוע, ברכב השרוף נמצאו 2 כלי נשק וטלפון נייד; בסרטון – רכבם של החשודים עולה באש@Doron_Kadosh pic.twitter.com/13B3PaXceq — גלצ (@GLZRadio) September 4, 2022

وأضاف البيان “هذه العملية الجريئة تؤكد من جديد عزم شعبنا على مواصلة طريق المقاومة والتحدي، وثباته على طريق ذات الشوكة، لا يقيل عنه ولا يستقيل، حتى يحقق آمال شعبنا كاملة في الحرية والاستقلال”.

وتابع “هذه العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق أهلنا ومدننا ومقدساتنا، وسيرى الاحتلال بأس ثوارنا ومقاومينا في كل المواقع طالما استمرت جرائمه، وليعلم أن شعبنا عصي على الكسر والتدجين، مهما دفع من تضحيات على طريق الحرية والتحرير والعودة”.

עדכון לפיגוע ירי בבקעה: חובשים ופראמדיקים של מד"א בסיוע כוח רפואה של צה"ל מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח 5 פצועים, בהם 2 במצב בינוני עם פצעי ירי במסוק מד"א לבי"ח רמב"ם ו-3 קל לבי"ח העמק כשהם סובלים מפציעות משברי זכוכיות. pic.twitter.com/kmc6VVU5gE — מגן דוד אדום (@mda_israel) September 4, 2022

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن “عملية غور الأردن بطولية في إطار تصاعد عمليات المقاومة ضد المحتل وردًّا على جرائمه وعدوانه”.

وأضاف القانوع “نحيّي الشباب الثائر الذين نفّذوا هذه العملية النوعية، وأكدوا قدرة شعبنا على استدامة الاشتباك وديمومة المقاومة في كل أرجاء الضفة الغربية”.