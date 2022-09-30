وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية: لن ننسى مواقف القرضاوي القوية بشأن الإيغور (فيديو)

قال دكتور محمود محمد، وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية، إنه كان للعلامة الراحل الشيخ يوسف القرضاوي مواقف قوية مؤيدة عن “مأساة المسلمين في تركستان الشرقية”.

وأضاف دكتور محمود في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الحميس، أن الشيخ القرضاوي سمح بترجمة كتبه إلى اللغة الإيغورية التي يتحدث بها سكان تركستان الشرقية وطبعها بدون الرجوع إليه.

وذكر أن السلطات الصينية استغلت الظرف الدولي والحرب على الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر (أيلول 2001) لتبدأ بناء المعسكرات عام 2014 وحتى 2017.

وأضاف أن الصين “سجنت واعتقلت أكثر من 8 ملايين شخص” من سكان تركستان الشرقية في المعسكرات حسب تقديرات وسائل الإعلام الصينية، التي ذكرت أن مليون و300 ألف شخص كانوا يدخلون سنويا إلى تلك المعسكرات.

وأوضح أن المحتجزين داخل تلك المعسكرات يتعرضون لتعذيب بشع، وأنها شهدت حالات اغتصاب لسيدات مسلمات.

وذكر أنه يتم احتجاز الأشخاص داخل غرف ضيقة مما يتسبب في وفاة بعضهم، خاصة من كبار السن، مشيرا إلى إجبار المحتجزين على تناول أدوية لا يعلمون شيئا عنها.

وروى وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية للجزيرة مباشر تجربة عائلته التي احتجز بعض أفرادها داخل تلك المعسكرات.

وقال إن الوضع خارج المعسكرات ليست بأفضل حال، إذ يخضع الجميع إلى مراقبة مشددة من جانب السلطات، التي تجبر السكان على تحميل برامج خاصة على هواتفهم الذكية من أجل مراقبتهم.

وأضاف أن السلطات تريد تغيير المنطقة ومحو هويتها. وأشار إلى أن السلطات تهدم البيوت المبنية على الطراز التركستاني وتبني محلها بنايات على الطراز الصيني.

ودعا دكتور محمود حكومات الدول الإسلامية إلى تغيير سياستها وعدم تأييد الصين في المحافل الدولية، مطالبا الشعوب الإسلامية والعربية “كل بقدر إمكاناته” بفضح ما تقوم به الصين من جرائم في حق الإيغور.