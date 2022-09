تعرف إلى أبرز ردود الفعل الدولية ردا على ضم روسيا لأربع مقاطعات أوكرانية

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على ضمّ 4 مناطق أوكرانية خلال مراسم أقيمت في الكرملين، ما أثار موجة إدانة دولية، فيما تعهدت كييف مواصلة تحرير أراضيها.

وهاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المراسم التي أقامتها موسكو معلنًا أن كييف لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسها.

وقال بوتين في كلمة خلال مراسم الضم بالكرملين إن “المواطنين في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا اختاروا الانضمام إلى روسيا وهذا حقهم”.

وأكد أن موسكو جاهزة للعودة للمفاوضات مع كييف، لكنها لن تلغي نتائج الاستفتاءات.





ردود فعل وعقوبات دولية

وأعلنت الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات “شديدة” تستهدف مئات الشخصيات والشركات الروسية، بما يشمل أعضاء في الهيئة التشريعية الروسية والجيش والبنك المركزي ردًا على ما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه إعلان روسي قائم على “الاحتيال” بضم مناطق أوكرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على 14 مسؤولًا في المجمع الصناعي العسكري الروسي واثنين من قادة البنك المركزي في البلاد وأقارب لكبار المسؤولين و278 عضوًا في الهيئة التشريعية الروسية بسبب ضلوعهم في “تنظيم الاستفتاءات الروسية الصورية، ومحاولة ضم أراض أوكرانية ذات السيادة”.

وقال البيت الأبيض “ستحمّل الولايات المتحدة روسيا ثمنًا سريعًا وشديدًا”.

وأفاد بايدن أن “روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت”.

وأضاف “ستحترم الولايات المتحدة على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا. سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عبر المساعدة الأمنية الإضافية البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن “الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لتغيير حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا”.

Today, we took swift and severe measures in response to President Putin's attempt to annex regions of Ukraine – a clear violation of international law. We will continue to impose costs on anyone that provides political or economic support for this sham. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 30, 2022

مجموعة السبع

وفي تحذير إلى عدد محدود من الدول التي قد تكون مستعدة للاعتراف بإعلان روسيا سيادتها على المناطق الأربع التي احتلتها، قالت الإدارة الأمريكية إن دول مجموعة السبع -بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان الولايات المتحدة- اتفقت على معاقبة أي دعم من هذا النوع.

الاتحاد الأوربي

وتعهّد قادة الاتحاد الأوربي بأنهم “لن يعترفوا إطلاقًا” بضم روسيا غير القانوني لأربع مناطق أوكرانية أخرى، واتهموا الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر.

وقال قادة الدول الـ27 في بيان “نرفض بحزم وندين بشكل قاطع ضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية”.

واتهم قادة الاتحاد الأوربي، موسكو بأنها “تقوّض عمدًا النظام الدولي القائم على القواعد، وتنتهك الحقوق الأساسية لأوكرانيا (بالتمتع) بالاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي، وهي مبادئ أساسية يكرّسها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وندد القادة بالاستفتاءات “غير القانونية” التي نظّمها الكرملين لتبرير استيلائه على الأراضي، ودعوا “جميع الدول والمنظمات الدولية إلى رفض هذا الضم غير القانوني بشكل قاطع”.

27 leaders condemn the illegal annexation. We do not and will never recognise the sham 'referenda'. We will never recognise this illegal annexation.https://t.co/WEMfLFnfe9 — Charles Michel (@CharlesMichel) September 30, 2022

وينظر الاتحاد الأوربي في إمكانية اتخاذ سلسلة إجراءات اقتصادية ضد الكرملين تستهدف صادرات روسية بقيمة 7 مليارات دولار تقريبًا، والسعي لتحديد سقف لسعر النفط الروسي.

الناتو

وندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بضم روسيا “غير القانوني وغير الشرعي” لأربع مناطق في أوكرانيا، مؤكدًا أن الحلفاء لن يعترفوا أبدًا بأن هذه الأراضي تشكل جزءًا من روسيا.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في بروكسل “من حق أوكرانيا استعادة هذه الأراضي التي تم احتلالها بالقوة، وسندعمها لتواصل تحرير هذه الأراضي”.

وأضاف “هذه المناطق تعود إلى أوكرانيا، وكذلك شبه جزيرة القرم” التي ضمّتها موسكو في العام 2014.

وحذّر “نحن نرصد من كثب ما تفعله روسيا، وأعلمنا موسكو بشكل واضح جدًا أنه سيكون هناك تداعيات خطيرة، حال تمّ استخدام السلاح النووي في أوكرانيا”.

❝Donetsk is Ukraine.

Luhansk is Ukraine.

Kherson is Ukraine.

Zaporizhzhia is Ukraine.

Just like Crimea is Ukraine.❞@JensStoltenberg | #StandWithUkraine🇺🇦 — NATO (@NATO) September 30, 2022

ولدى سؤاله عن طلب ترشح أوكرانيا لعضوية الأطلسي “في شكل عاجل” والذي أعلنه زيلينسكي في وقت سابق اليوم، قال “لكلّ ديمقراطية في أوربا الحقّ في الانضمام إلى الناتو، وقد كررنا أن الباب سيبقى مفتوحًا”، لكنه ذكّر بأن قرار الموافقة على العضوية يتطلّب إجماع الدول الأعضاء الثلاثين.

كما شدّد على رفض الناتو المشاركة بشكل مباشر في النزاع بين أوكرانيا وروسيا.

إسرائيل تعلن عدم اعترافها

وأعلنت إسرائيل عدم اعترافها بضم روسيا للمقاطعات الأوكرانية الأربع، وقالت وزارة الخارجية، في بيان “إسرائيل لن تعترف بقرار الضم وتدعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا”.

واختتم البيان بالقول “أكدنا هذا الموقف سابقًا مرات عدة، خلال الأيام الأخيرة”.

Israel-Ukraine: Israel supports the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We will not recognize the annexation of the four provinces by Russia. Israel has repeated this clear position many times, including in recent days. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2022

يذكر أن روسيا سيطرت على المناطق الأربع بعد هجوم عسكري أطلقه جيشها في فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلًا” في سيادتها.