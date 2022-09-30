بوتين يوقع مرسوم اعتراف باستقلال منطقتي خيرسون وزابوروجيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يعترف باستقلال منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين مما يمهد الطريق أمام ضم المنطقتين إلى روسيا.

وتم نشر المرسوم مساء الخميس في موقع الرئاسة الروسية (الكرملين).

وذكرت وكالة رويترز أنه من المقرر أن يعلن بوتين، الجمعة، ضمن المنطقتين إلى روسيا في مراسم ستقام في واحدة من أكبر قاعات الكرملين.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي سيلقي خطابا مهما الجمعة، لكنه لم يذكر ما إذا كان بوتين سيحضر الحفل الموسيقي الذي سيقام في الساحة الحمراء على غرار ما حدث في عام 2014 بمناسبة إعلان روسيا ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وذكرت الوكالة أنه تم بالفعل إنشاء منصة في الساحة الرئيسية بموسكو فيما وضعت حولها شاشات ولوحات إعلانية عملاقة كتب عليها “دونيتسك… لوغانسك… زابوريجيا… خيرسون – روسيا!”.

وتمثل المساحة التي تعتزم موسكو ضمها إليها حوالي 15% من أراضي أوكرانيا.

وأثارت الخطوة الروسية تنديدا واسعا على المستوى الدولي.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن بلاده “لن تعترف أبدا، أبدا، أبدا بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة”.

وأضاف أن “الاستفتاءات المزعومة كانت مهزلة، مهزلة مطلقة. النتائج تولت موسكو فبركتها”، مشيدا بـ”تضحية” الأوكرانيين “من أجل إنقاذ شعبهم والحفاظ على استقلال بلادهم”.

بدوره توعد الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، الذي سيعقد اجتماعا طارئا مع وزيري الأمن والدفاع الجمعة، برد قاس على هذه الخطوة التي قال إنها تقضي على فرص إحياء محادثات السلام.

وأضاف أن الاستفتاءات “لا قيمة لها ولا تغير الواقع. وسيتم استعادة كامل الأراضي الأوكرانية”.