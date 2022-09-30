بعد إعلان بوتين ضم 4 مناطق أوكرانية.. كييف تطلب عضوية “عاجلة” في الناتو (فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، تقديم بلاده طلبًا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” بموجب إجراءات معجلة.

ويأتي الإعلان بعد دقائق من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وثيقة ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية إلى روسيا.

وقال زيلينسكي “في الواقع، لقد شققنا طريقنا بالفعل إلى حلف الناتو، وأثبتنا توافقنا مع معايير الحلف”.

وأضاف أن هذا الأمر أصبح “حقيقة بالنسبة إلى أوكرانيا في ساحة المعركة وفي جميع جوانب تعاوننا” مع الحلف.

وتابع “نثق ببعضنا، ونساعد ونحمي بعضنا، هذا هو التحالف”.

وأردف زيلينسكي “اليوم، تقدم أوكرانيا طلبًا للقيام بذلك بحكم القانون. وفقًا للإجراء الذي يناسب هدفنا المتمثل في حماية مجتمعنا بكامله”.

وزاد “بطريقة عاجلة، نتخذ خطواتنا الحاسمة من خلال توقيع طلب أوكرانيا للحصول على العضوية المعجلة في الناتو”.

لن نتفاوض مع بوتين

وبشأن مباحثات السلام مع روسيا، قال زيلينسكي إنه “لن تكون هناك محادثات سلام مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسها”، وذلك بعيد طلب الأخير من كييف وقف القتال.

وقال زيلينسكي إن “أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسًا لروسيا الاتحادية. سنتفاوض مع الرئيس الجديد”.

وفي وقت سابق الجمعة، وقّع بوتين، وثيقة ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية (شرق)، وسط رفض وتنديد غربي واسع.





والأربعاء الماضي، قالت الخارجية الروسية في بيان، إن أكثر من 98% من المشاركين في الاستفتاءات في المناطق الأربع صوتوا لمصلحة الانضمام إلى روسيا.

وسيطرت روسيا على المناطق الأربع بعد هجوم عسكري أطلقه جيشها في فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلًا” في سيادتها.