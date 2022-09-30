الولايات المتحدة تدعو للتحقيق في استشهاد طفل فلسطيني خلال مطاردة الاحتلال له (فيديو)

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق “شامل وفوري” بعد استشهاد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 7 أعوام>

واستشهد ريان سليمان إثر سقوطه من علو خلال مطاردة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة له.

وقال باتيل في إفادة صحفية عندما سئل عن وفاة الطفل: “الولايات المتحدة شعرت بحزن شديد عندما علمت بوفاة طفل فلسطيني بريء”. وأضاف: “نؤيد إجراء تحقيق شامل وفوري في الملابسات المحيطة بوفاة الطفل” إلى جانب تحقيق عسكري إسرائيلي.

وكرر باتيل نداء من أجل الهدوء في الضفة الغربية أطلقته واشنطن الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول، قبل المداهمة التي أدت إلى استشهاد الطفل.

مات الطفل خوفاً بعد سقوطه من أعلى منزله#فلسطين pic.twitter.com/gEkecs67bV — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 29, 2022

وأعلنت في وقت سابق وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل ريان سليمان نتيجة توقف قلبه بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة قوات الاحتلال له.

وقالت الوزارة في منشور على حسابها بفيسبوك إن “الطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي تعلن استشهاد الطفل ريان سليمان 7 سنوات، إذ لم تنجح كافة المحاولات لإنعاش قلبه بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصدر أمني قوله، إن جنود الاحتلال لاحقوا طلبة المدارس في منطقة “خربة الدير” في تقوع، أثناء عودتهم لمنازلهم، ما أدى إلى توقف قلب الطفل، نقل إثرها إلى المستشفى.

قوات الاحتلال تطارد طفل فلسطيني وتقتله.. ابن عم الشهيد الطفل ريان سليمان يروي تفاصيل ما حدث pic.twitter.com/uaK1rrRjqi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2022

وأشعلت حادثة استشهاد الطفل ريان، غضباً عارماً بين رواد مواقع التواصل، الذين وصفوا الحادثة بـ “الجريمة البشعة”، واعتبروها انتهاكًا للطفولة، وتساءلوا عن الخطر الذي شكّله الطفل ريان لجنود الاحتلال ليلاحقوه أثناء عودته من مدرسته.

وتحوّل اسم الشهيد #ريان_سليمان إلى وسم عبر منصات التواصل، وطالب مغردون بنشر قصته على أوسع نطاق، وتساءلوا عما إذا كان ريان سينال تعاطف العالم أم لا، كون القاتل إسرائيلياً، وفق تعبيرهم.

قلب الطفل الفلسطيني #ريان_سليمان لم يتحمّل إرهاب الاحتلال وهو يطارده بكل وحشية، فارتقى شهيدًا جميلًا ، صباح اليوم، ليبقى شاهدًا على سادية وإجرام هذا العدو الغاشم بحق أطفالنا الأبرياء، ووصمة عار على جبين كل من يتقاعسون في إدراج الاحتلال وقادته في قائمة العار السوداء لقتلة الأطفال pic.twitter.com/TNuBOs0V99 — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) September 29, 2022

استشهاد الطفل #ريان_سليمان 7 سنوات بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال الطف ريان مات مرتين

مرة من خوفه وهلعه الشديد من هؤلاء المجرمين وهم يلاحقونه

والأخرى بعد سقوطه وفشل محاولات انعاش قلبه من جديد حسبنا الله ونعم الوكيل وربط الله على قلب والديك بالصبر والاحتساب pic.twitter.com/0fb84N51FJ — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) September 29, 2022

سقط من علو أثناء مطاردته من قبل جنود الاحتلال …

رحم الله الطفل الشهيد ريان ياسر سليمان (7 سنوات) من بيت لحم في #الضفة المحتلة. انتهاك للطفولة وجريمة بشعة تضاف إلى جرائم الاحتلال الذي يقتل الفلسطينيين دون رادع من المجتمع الدولي.

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/RwldErRGRH — ماجد الزبدة – فلسطين (@majed_zebda) September 29, 2022

#ريان_سليمان؛ ٧ سنوات، استشهد اليوم بعدما طارده جيش العدو المدجج بالسلاح بالقرب من مدرسته، توقّف قلبه الصغير خوفاً، فسقط من علوّ واستشهد، تُرى، كيف مرت اللحظات على ريان وهو يركض كي يصل لمأمن من حقد التلمود؟! وبمن كان يفكر؟! بأمه بأبيه بأخته الصغرى؟! وكيف يتلو رفاقه في الصف قصته؟! pic.twitter.com/UnQaQAvk9H — Salwa Omar (@Salwaomar90) September 29, 2022

#ريان_سليمان

ماذا شعر وهو يجرى صارخا على امه وجنود الاحتلال تجرى ورائه كيف توقفت دقات قلبه وهو يقع من فوق جرف عالى مناديا ماما تعالى #رانيا #فلسطين pic.twitter.com/LnSgWydB0R — رانيا العسال(rania alassal) (@anarana21) September 29, 2022

هل سيجد الطفل الفلسطيني #ريان_سليمان تفاعل من قبل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والناشطين في العالم

مثلما حصل مع الطفل ريان السوري الذي غرق في البحر قبل سنوات أثناء هجرة أسرته إلى اليونان

أو مثل الطفل المغربي الذي سقط في بئر مهجور هل ستتحرك مشاعر هذا العالم المنافق pic.twitter.com/0KOwCdtcSk — أحمد الخزان Ahmed Alkhazzan (@ahmed_alkhazan) September 29, 2022

#ريان_سليمان، ٧ سنوات، من بيت لحم في فلسطين شعره ليس اشقر ولا عيونه زرق توقف قلبه من الخوف، وهو محاصر من قبل قوات العدو.

العالم لن يضج بصوره ولا بخبر وفاته لانه ولد في بقعة جغرافية تعاني من احتلال الحليف الأول للولايات المتحدة الاميركية. pic.twitter.com/HqatsWIObT — هنادي جرجس – Hanady gerges (@HanadyGerges) September 29, 2022

الشهيد المطارَد #ريان_سليمان 7 سنوات..

هذه ليست قصّة من الخيال، هذا حدث في فلسطين اليوم حين طارد الصهاينة هذا الطفل فسقط من مكان مرتفع وتوقّف قلبه(لا أدري هل توقّف من السقوط أم من الخوف؟!)..

ريّان هذا ليس "طفلًا" صالحًا للتجارة الإعلامية والبث المباشر..

ريّان قتله ملوك التطبيع..! pic.twitter.com/E2FVbYvAaV — حسين زين الدين (@sheikhhusseinzd) September 29, 2022

طفل فلسطيني إسمه #ريان_سليمان لم يتمم بعد الـ ٧ أعوام طارده جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدرسته في بيت لحم، حاول الهرب من خوفه سقط من علو وتوقف قلبه واستشهد.

أين منظمات حقوق الإنسان التي انتفضت في أوكرانيا؟ أم أن أطفال فلسطين لا بأس إذا ماتوا؟ pic.twitter.com/yrTQijxVfd — فاطمة فتوني | Fatima ftouni (@ftounifatima) September 29, 2022