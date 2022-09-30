سياسة

الولايات المتحدة تدعو للتحقيق في استشهاد طفل فلسطيني خلال مطاردة الاحتلال له (فيديو)

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلا فلسطينيا (غيتي أرشيف)
30/9/2022

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق “شامل وفوري” بعد استشهاد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 7 أعوام>

واستشهد ريان سليمان إثر سقوطه من علو خلال مطاردة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة له.

وقال باتيل في إفادة صحفية عندما سئل عن وفاة الطفل: “الولايات المتحدة شعرت بحزن شديد عندما علمت بوفاة طفل فلسطيني بريء”. وأضاف: “نؤيد إجراء تحقيق شامل وفوري في الملابسات المحيطة بوفاة الطفل” إلى جانب تحقيق عسكري إسرائيلي.

وكرر باتيل نداء من أجل الهدوء في الضفة الغربية أطلقته واشنطن الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول، قبل المداهمة التي أدت إلى استشهاد الطفل.

وأعلنت في وقت سابق وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل ريان سليمان نتيجة توقف قلبه بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة قوات الاحتلال له.

وقالت الوزارة في منشور على حسابها بفيسبوك إن “الطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي تعلن استشهاد الطفل ريان سليمان 7 سنوات، إذ لم تنجح كافة المحاولات لإنعاش قلبه بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصدر أمني قوله، إن جنود الاحتلال لاحقوا طلبة المدارس في منطقة “خربة الدير” في تقوع، أثناء عودتهم لمنازلهم، ما أدى إلى توقف قلب الطفل، نقل إثرها إلى المستشفى.

وأشعلت حادثة استشهاد الطفل ريان، غضباً عارماً بين رواد مواقع التواصل، الذين وصفوا الحادثة بـ “الجريمة البشعة”، واعتبروها انتهاكًا للطفولة، وتساءلوا عن الخطر الذي شكّله الطفل ريان لجنود الاحتلال ليلاحقوه أثناء عودته من مدرسته.

وتحوّل اسم الشهيد #ريان_سليمان إلى وسم عبر منصات التواصل، وطالب مغردون بنشر قصته على أوسع نطاق، وتساءلوا عما إذا كان ريان سينال تعاطف العالم أم لا، كون القاتل إسرائيلياً، وفق تعبيرهم.

المصدر : وكالات