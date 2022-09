إعصار “إيان” يخلف دمارا واسعا في فلوريدا وبايدن يتحدث عن خسائر بشرية “كبيرة” (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إعصار “إيان” “قد يكون أعنف إعصار في تاريخ (ولاية) فلوريدا”، وأشار إلى وقوع خسائر بشرية “كبيرة” بسببه.

وأضاف بايدن، خلال زيارته مكاتب الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، أن “الأرقام ليست واضحة بعد لكننا نتلقى تقارير أولية عن خسائر بشرية يمكن أن تكون كبيرة”.

وذكرت أحدث حصيلة رسمية في فلوريدا مصرع 8 أشخاص على الأقل نتيجة للإعصار.

وتأتي تصريحات بايدن فيما تواصل السلطات في ولاية فلوريدا تقييم الأضرار الجسيمة التي نتجت عن الإعصار إيان الذي دمر مدنًا وتسبب في قطع التيار الكهربائي عن أكثر من 2.6 مليون منزل ومتجر من أصل 11 مليونًا حول مساره.

وأظهرت مقاطع فيديو الدمار الذي خلفه الإعصار في المباني وحطام المنازل والأشجار التي اقتلعها وقوارب جرفتها المياه، كما أظهرت الصور مناطق شاسعة غطتها المياه.

كما وثق مهندس طيران مهمة رصد جوي قام بها داخل الإعصار وخلال خروج الطائرة منه، قائلًا إنها كانت أصعب مهمة في حياته المهنية.

وتظهر مقاطع الفيديو الاهتزاز العنيف والمتكرر للطائرة خلال مرورها داخل “عين الإعصار”.

When I say this was the roughest flight of my career so far, I mean it. I have never seen the bunks come out like that. There was coffee everywhere. I have never felt such lateral motion.

Aboard Kermit (#NOAA42) this morning into Hurricane #Ian. Please stay safe out there. https://t.co/DQwqBwAE6v pic.twitter.com/gvV7WUJ6aS

— Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) September 28, 2022