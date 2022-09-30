أمير قطر يقدم العزاء في وفاة العلامة يوسف القرضاوي (فيديو)

قدّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة الشيخ يوسف القرضاوي الذي وافته المنية، الاثنين الماضي، وذلك بزيارته لمجلس العزاء المقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وأظهر فيديو تداوله ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، الشيخ تميم يصل مجلس العزاء بشكل شخصي، لتقديم واجب العزاء لعائلة العلامة الراحل.

أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعزي في العلامة يوسف القرضاوي#الدوحة #قطر pic.twitter.com/gBzjqoSYMu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 30, 2022

والاثنين الماضي، أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفاة مؤسسه الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عامًا، بعد مسيرة قضاها بميادين العلم والدعوة والاجتهاد.

وعصر الثلاثاء الماضي، وُري جثمان القرضاوي الثرى بحضور آلاف المشيعين الذين احتشدوا لأداء صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب (الجامع الكبير)، قبل نقل الجثمان للدفن في مقبرة مسيمير جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.





وبالتزامن مع التشييع المهيب في الدوحة، أقيمت صلاة الغائب على العلّامة الراحل في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول التركية، في حين أعلنت هيئات إسلامية في ماليزيا وموريتانيا إقامة صلاة الغائب على الفقيد في كبرى مساجدها، كما أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الغائب بعد انتهاء صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.





ويعد القرضاوي من أبرز علماء الشريعة في العصر الحاضر، وأحد أعلام الإسلام البارزين في العلم والفكر والدعوة في العالم الإسلامي.

وللقرضاوي ما يزيد على 170 مؤلفًا تشمل كتبًا ورسائل، وله كثير من الفتاوى والعديد من حلقات البرامج الدينية التسجيلية والحية.