إجراءات غير مسبوقة في ألمانيا وإيطاليا لترشيد الطاقة

أعلنت برلين وروما عن تنفيذ إجراءات غير مسبوقة في محاولة جديدة لترشيد الطاقة لا سيما مع وقف تدفقات الغاز الروسية.

وأغلقت السلطات الألمانية أضواء المباني العامة والتماثيل والنصب التذكارية واللوحات، مساء الخميس، في إطار تدابير توفير الطاقة.

وتتخذ الحكومة الألمانية سلسلة من الإجراءات لتوفير الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد من روسيا.

ومن المقرر أن يستمر الإغلاق في الفترة بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحًا، وتقتصر الإضاءة على أعمدة الإنارة في الشوارع.

وباستثناء المستشفيات، يحظر قرار الحكومة الألمانية الفيدرالية تدفئة المباني العامة فوق 19 درجة مئوية.

وفي روما، أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، قصر استخدام الكشافات بالاستادات في أيام المباريات على 4 ساعات فقط للمساعدة في مجابهة أزمة الطاقة في البلاد.

وقالت الرابطة في بيان إن الإجراء سيعني استقطاع استخدام الكشافات بنحو الربع في وقت ارتفعت فيه أسعار الكهرباء بسبب انخفاض إمدادات الطاقة على ضوء الأزمة الروسية.

وستضاء الكشافات قبل ساعة واحدة من المباريات التي تقام بين الساعة 12:30 والسادسة مساء بدلًا من 90 دقيقة قبل صافرة البداية.

وستضاء الكشافات قبل انطلاق المباريات التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم قبل 90 دقيقة من صافرة البداية.

وفي السياق، أعلنت شركة (غازبروم) الروسية الحكومية للنفط والغاز، اليوم الجمعة، وقف تدفقات الغاز الروسية بالكامل عبر خط أنابيب (نورد ستريم1) بدعوى رصد تسرب في محطة (بورتوفايا) لضغط الغاز.

وسيبقى عمل خط الأنابيب الحيوي الذي يمدّ أوربا بالغاز متوقفًا لحين انتهاء إصلاح توربين فيه، وفق مسؤولين روس، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل، غدًا السبت، إثر عملية الصيانة.