في خطوة أثارت غضب الصين.. واشنطن تعلن عن مبيعات أسلحة جديدة إلى تايوان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان تشمل 60 صاروخًا مضادًّا للسفن و 100 صاروخ جو-جو.

وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، في خطوة أثارت وقتذاك غضب الصين التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية في تاريخها حول الجزيرة.

ووافقت واشنطن على هذه الصفقة مع تايبيه التي تشمل 60 صاروخًا من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار) و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر (85.6 مليون دولار) قادرة على اعتراض صواريخ أو طائرات مسيّرة، وعقد صيانة لنظام الرادارت التايواني بقيمة 665 مليونًا، وفق ما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الجمعة.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذه المبيعات “تخدم المصالح الاقتصادية و(مصالح) الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود (تايوان) لتحديث قواتها المسلحة”.

وتعكس هذه الصفقة دعم إدارة الرئيس جو بايدن المستمر لتايوان مع مواجهتها ضغوطًا من الصين التي لم تستبعد أبدًا استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة.

ويأتي هذا الإعلان غداة إسقاط جنود تايوانيين منتشرين في جزيرة صغيرة قبالة سواحل بر الصين الرئيسي الخميس “طائرة مسيّرة مدنية مجهولة الهوية”، بعدما خرقت منطقة محظورة، وفق ما أفاد الجيش التايواني.

بيجين تطالب بإلغاء الصفقة

وطالبت بيجين على الفور واشنطن بالغاء هذه الصفقات، معلنة “معارضتها الشديدة” لها عبر المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو.

وقال المتحدث في بيان إن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى “الإلغاء الفوري” لمبيعات الأسلحة لتايوان “خشية أن تؤثر في شكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة، وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وأضاف أن “الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة مشروعة وضرورية في ضوء الوضع المستجد”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التي وافقت على هذه الصفقات إنه منذ عام 2010، أبلغت الولايات المتحدة الكونغرس بمبيعات أسلحة تزيد على 35 مليار دولار لتايوان.

ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين.

وتعتبر الصين تايوان -التي يبلغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة- جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، ولم تتمكن من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وخلال 7 عقود، لم يكن الجيش الشيوعي قادرًا على احتلال الجزيرة التي ظلت تحت سيطرة جمهورية الصين، النظام الذي كان يحكم الصين القارية سابقًا، ولم يعد يحكم اليوم سوى تايوان.