بولنديون يلجأون إلى طريقة غير تقليدية لتوليد الكهرباء بعد أزمة الطاقة في أوربا (فيديو)

مع تجدد أزمة الطاقة في أوربا، لجأ عدد من البولنديين إلى طريقة غير تقليدية من أجل توليد الكهرباء والتكيّف مع الأوضاع الجديدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة الطاقة التي تشهدها أوربا مع وقف تدفقات الغاز الروسي بعد الحرب على أوكرانيا.

وفي وارسو، أطلقت شركة (إمبل) للخدمات مبادرة جديدة لتوفير الطاقة، وحظيت بقبول قطاع من الشعب البولندي.

ونفّذت (إمبل) جولة في المدن البولندية هذا الصيف بهدف تشجيع المواطنين على التفكير في أساليب حياة صديقة للبيئة.

وقال ماريك كاسيفيك (63 عامًا) لوكالة رويترز إنه لا توجد طريقة لقضاء أمسية الجمعة أفضل من مشاهدة فيلم وركوب الدراجة وعمل شيء يفيد الكوكب، كل ذلك في آن واحد.

وكاسيفيك واحد من عشرات البولنديين الذين تجمعوا لمشاهدة فيلم، واصطفت دراجات خلف مقاعد أمام شاشة كبيرة في ليلة صيفية بالعاصمة البولندية.

وتُوصَّل الدراجات بمولد يوفر ما لا يقل عن 50% من الطاقة المطلوبة لعرض الفيلم.

وتقام هذه الفعاليات في وقت يُتوقع فيه ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوربا، ويتساءل العديد من البولنديين كيف سيتحملون تكاليف الطاقة.

ويعتمد نحو 3.8 ملايين شخص في بولندا على الفحم للتدفئة، ويواجهون الآن نقصًا وارتفاعًا في الأسعار بعد أن فرضت بولندا والاتحاد الأوربي حظرًا على الفحم الروسي، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن تستأنف روسيا، اليوم السبت، إمدادات الغاز عبر (نورد ستريم 1) بعد توقف جديد لثلاثة أيام أثار مخاوف في أوربا التي تبذل جهودًا مكثفة لتفادي أزمة طاقة هذا الشتاء.

وأمس الجمعة، أعلنت شركة (غازبروم) الروسية الحكومية للنفط والغاز إيقاف تدفقات الغاز بالكامل عبر خط أنابيب (نورد ستريم 1) بدعوى رصد تسرب في محطة (بورتوفايا) لضغط الغاز.