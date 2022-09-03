روسيا توقف تدفقات الغاز إلى أوربا بشكل كامل عبر “نورد ستريم1”

أعلنت شركة (غازبروم) الروسية الحكومية للنفط والغاز، اليوم الجمعة، وقف تدفقات الغاز الروسية بالكامل عبر خط أنابيب (نورد ستريم1) بدعوى رصد تسرب في محطة (بورتوفايا) لضغط الغاز.

وسيبقى عمل خط الأنابيب الحيوي الذي يمدّ أوربا بالغاز متوقفًا لحين انتهاء إصلاح توربين فيه، وفق مسؤولين روس، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل، غدًا السبت، إثر عملية الصيانة.

وأفادت غازبروم في بيان أنها اكتشفت “تسرب زيت” في التوربين خلال عملية الصيانة، مؤكدة أنها اكتشفت هذه المشكلات التقنية خلال كشف فني جرى مع ممثلين عن مجموعة (سيمنز) الألمانية التي صنعت التوربين.

وكان من المقرر أن تستأنف روسيا، السبت، إمدادات الغاز عبر (نورد ستريم) بعد توقف جديد لثلاثة أيام أثار مخاوف في أوربا التي تبذل جهودًا مكثفة لتفادي أزمة طاقة هذا الشتاء.

وذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، اليوم الجمعة، أن الخطوة تأتي بعد ساعات من إعلان مجموعة السبع أنها تمضي قدمًا مع خطة لمحاولة فرض سقف سعري على صادرات النفط الروسية، في إطار المساعي لخفض الإيرادات المتدفقة إلى موسكو التي يمكن استخدامها لتمويل حربها في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك سيضاعف من مخاوف العواصم الأوربية من أن روسيا تهدف إلى خفض الإمدادات بصورة أكبر قبل الأشهر الأشد برودة.

وفي وقت سابق الجمعة، حذّر الكرملين من أن فرض سقف لسعر بيع النفط الروسي “سيزعزع استقرار السوق النفطية”.

ودعت مجموعة السبع، الجمعة، ائتلافًا واسعًا من الدول إلى المشاركة في وضع سقف لسعر الغاز الروسي والمنتجات البترولية.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوربية، اليوم الجمعة، إن الوقت حان ليبحث الاتحاد الأوربي فرض حد أقصى مماثل للسعر على مشتريات الغاز الروسي.

والخميس، حذّر ألكسندر نوفاك -نائب رئيس الوزراء الروسي- من أن روسيا ستتوقف عن بيع النفط إلى الدول التي ستطبق هذا الإجراء، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وفيما يتعلق بالقيود على الأسعار، قال نوفاك “سنتوقف بكل بساطة عن تسليم النفط أو المنتجات النفطية إلى الشركات أو الدول التي تفرض مثل هذه القيود”.

ورأى أن فكرة وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي أمر سخيف و”عبثي تمامًا” سيؤدي إلى زعزعة استقرار السوق، وسيدمر سوق النفط العالمية بالكامل و”سيكون المستهلكون الأوربيون والأمريكيون أول من يدفع ثمنه”، وفق قوله.

وأضاف “في حال فرض قيود على الأسعار (تحديد سقف للسعر) فإننا ببساطة لن نورد النفط والمنتجات البترولية لتلك الشركات أو الدول التي تفرض قيودًا”.

وفرضت الدول الغربية دفعات عدة من العقوبات على موسكو منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، في فبراير الماضي.