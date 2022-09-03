أصيب بجرثومة.. استشهاد أسير نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال ومطالب بتحقيق دولي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، استشهاد المعتقل موسى هارون أبو محاميد (40 عاما) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال مع الأسرى المرضى.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن موسى اعتقل -وفقًا لعائلته- على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا فنُقل إلى مستشفى “أساف هورفيه”، ثم ارتقى صباح اليوم.

وأضاف أن ما تعرض له المعتقل، هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها: جريمة الإهمال الطبي المتعمد.

وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو محاميد، منوها إلى أن استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول بدون تصريح إلى أراضي عام 1948 تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما من خلال إطلاق النار عليهم.

وفي وقت لاحق، أبلغت سلطات الاحتلال عائلة الشهيد موسى أبو محاميد بأنه سيتم تسليم جثمانه اليوم.

أصيب بجرثومة داخل السجن

من جهتها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المعتقل موسى هارون أبو محاميد تعرض لسياسة إهمال طبي متعمد بعد إصابته بجرثومة داخل السجن، وجرى تأخير علاجه، حتى تفاقم وضعه الصحي، فاستشهد إثر ذلك.

وطالب رئيس الهيئة قدري أبو بكر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة القتل الميداني التي أعطتها حكومة الاحتلال لجنود جيشها وعناصر شرطتها.

وقال أبو بكر “منذ عدة سنوات، وتحديدا عام 2015، الذي شهد بدء مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في القدس، والدفاع عن المقدسات، وتحدي عنصرية الاحتلال ومستوطنيه ومساعيهم لتهويد القدس العاصمة، أعطت حكومة الاحتلال قرارًا واضحًا للجيش والشرطة بالتصرف الميداني، بحيث أصبح كل شرطي أو جندي يمتلك الحق بتقرير مصير الفلسطيني الذي أمامه، بإبقائه على قيد الحياة أو قتله”.

وأضاف “لقد وثقت عدسات الكاميرات العمل بهذا القرار الإسرائيلي اللاأخلاقي واللاإنساني، وتم إطلاق النار على مئات الفلسطينيين من مسافة الصفر، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء، ولا يزال أكثر من 100 جثمان مختطفة ممن ارتقوا بعد عام 2015، وكل حالة منها تعري هذا التطرف الإجرامي لمنظومة الاحتلال المتصهينة”.

وأدان أبو بكر جريمة قتل المعتقل محاميد، سواء بإطلاق النار الذي تعرض له قبل شهرين، أو باعتقاله وارتكاب جريمة طبية في حقه، مضيفًا أن دخوله للقدس بدون تصريح عمل كان في سبيل لقمة العيش، ولا يعقل أن يكون ثمن ذلك إنهاء حياته.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، اعتقل الاحتلال أكثر من 2140 فلسطينيا وفلسطينية، وتصاعدت عمليات الاعتقال خلال شهر مارس/ آذار ومع بداية شهر رمضان، وبلغت ذروتها في الخامس عشر من أبريل/ نيسان حيث نفّذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال واسعة خلال اقتحام المسجد الأقصى فوصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 450 معتقلا، بينهم أطفال.

ووصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من 600 أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، و22 أسيرا مصابون بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة.

#فيديو | الناطقة باسم مركز أسرى فلسطين أمينة الطويل: الأسير الشهيد موسى أبو محاميد أصيب في سجون #الاحتلال بجرثومة لم يعرف نوعها.#صباح_فلسطين #عينك_على_الوطن pic.twitter.com/YfFSC1KUCv — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) September 3, 2022

وقبل أيام كشفت “شؤون الأسرى” عن افتقاد سجون الاحتلال الإسرائيلي أدنى مقومات العلاج اللازم للأسرى الفلسطينيين، وانتهاك أبسط حقوقهم الصحية اللازمة، وهو أمر مخالف لكل الاتفاقيات والقوانين، والشرائع الدولية المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وكشفت الهيئة عن مجموعة من الحالات المَرَضية لعدد من الأسرى الفلسطينيين القابعين في معتقلات الاحتلال.

تحقيق دولي

من جانبها طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بفتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد هارون أبو محاميد، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده.

وأوضحت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم السبت، أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال في حق المعتقلين جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصّة -بما فيها مجلسا الأمن وحقوق الإنسان- بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم، والتعامل معهم على أنهم “أسرى حرب” وفقًا لاتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري عنهم.