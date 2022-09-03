أردوغان محذرا اليونان: إذا تماديتم أكثر فسيكون الثمن باهظا ولا تنسوا كيف طردناكم من إزمير

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليونان من مغبة التمادي في ممارساتها “الاستفزازية”، وأكد عدم اعتراف أنقرة بـ”احتلال” اليونان لبعض الجزر، وفق وكالة الأناضول الرسمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته بمهرجان تكنوفيست البحر الأسود 2022 لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام بولاية صامسون التركية.

وأكد أن أثينا “ستدفع ثمنًا باهظًا في حال واصلت انتهاك المجال الجوي التركي ومضايقة الطائرات التركية فوق بحر إيجة”.

وقال أردوغان: أيتها اليونان انظري إلى التاريخ، إذا تماديتِ أكثر فسيكون ثمن ذلك باهظًا، لدينا جملة واحدة لليونان “لا تنسي كيف طردناكم من إزمير”، في إشارة إلى المدينة المطلة على بحر إيجة التي يسمّيها اليونانيون سميرنا.

وأضاف “لا نعترف باحتلالكم للجزر، سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا أن نأتي على حين غرة ذات ليلة”.

والأحد الماضي، أعلنت أنقرة أن اليونان استهدفت طائرات تركية -كانت في مهمة في بحر إيجة وفي شرق البحر المتوسط- بنظام الدفاع الجوي (إس-300)، واصفة ما أقدمت عليه أثينا بأنه “عمل عدائي”.

وتتهم اليونان الطائرات التركية بالتحليق فوق جزر يونانية قريبة من الحدود التركية، وينعكس الخلاف بين الجارتين من خلال تسيير عدد كبير من الدوريات.

من جانبها، تندد أنقرة بوجود قوات على هذه الجزر، وتعدّ ذلك مخالفًا لمعاهدات السلام المُوقّعة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، صرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بأن أنقرة ستتحدى سيادة اليونان على هذه الجزر إذا واصلت إرسال قوات إليها.