وزيرة الداخلية الفنلندية تفقد وعيها أثناء إحاطة عن تسرب غاز “نورد ستريم” (فيديو)

فقدت وزيرة الداخلية الفنلندية كريستا ميكونن وعيها، خلال مؤتمر للوقوف على آخر تطورات حادث تسرب غاز “نورد ستريم” في مياه السويد والدنمارك.

وكان إيجاز صحفي عقد بمقر الحكومة الفنلندية مساء أمس الأربعاء، حول تسريبات خطي الغاز “نورد ستريم” 1 و 2، بمشاركة رئيسة الوزراء سانا مارين، ووزيرة الخارجية بيكا هافيستو، ووزير الدفاع أنتي كاكونن، ووزيرة الداخلية كريستا ميكونن.

وانسحبت الوزيرة ميكونن في البداية عندما شعرت بالإعياء، لكنها فقدت وعيها وسقطت على الأرض، ليساعدها المعاونون على النهوض ومغادرة القاعة.

وزيرة الداخلية الفنلندية تفقد وعيها أثناء إحاطة عن تسرب نورد ستريم #مباشر #فنلندا pic.twitter.com/xh94LEq8gF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2022

وقال مقدم الإحاطة “لقاء طويل: نحن بحاجة للماء”.

ولم تعرف بعد أسباب الإغماء، لكنها غردت لاحقًا أنها بخير.

Jouduin poistumaan valtioneuvoston tiedotustilaisuudesta pyörtymisen vuoksi. Nyt vointini on hyvä. — Krista Mikkonen (@MikkonenKrista) September 28, 2022

وحتى صباح الخميس، تم الإبلاغ عن 4 تسريبات في أنابيب الغاز في المياه الدولية، رصد اثنان منهما قرب السويد، والآخران بالقرب من الدنمارك، حسب وكالة أسوشييتد برس.

والأربعاء، فتحت السلطات الروسية دعوى جنائية تتعلق بـ”الإرهاب الدولي” بشأن التسريب الأخير في أنابيب الغاز.