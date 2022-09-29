مفوضية الطاقة الأوربية للجزيرة مباشر: مقبلون على شتاء قاسٍ وهذه بدائلنا عن الغاز الروسي (فيديو)

أعلن المتحدث باسم مفوضية الطاقة الأوربية، تيم ماكفي، أن دول الاتحاد الأوربي ستوقف مع نهاية العام من اعتمادها على النفط الروسي بنسبة 90% مع وجود استثناءات لبعض الدول بسبب الطبيعة الجغرافية وقربهم من روسيا.

وأوضح خلال مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الخميس، أن دول التكتل الأوربي الأكبر، صارت تستورد الغاز المسال من الولايات المتحدة ودول عدة في الشرق الأوسط.

وقال إن النرويج أصبحت المورد الأكبر للغاز لأوربا في الوقت الحالي، وتعمل على توفير مصادر طاقة بدلية للتخلي عن الغاز الروسي.

وتوقع ماكفي شتاءً قاسيًا في أوربا خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن الأسواق في وضع لا تحسد عليه، وهناك تفاوت بين العرض والطلب، والأمر ازداد سوءًا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال “اتخذنا خطوات متعددة لمساعدة مواطنينا وقطاعتنا المختلفة، وسنعتمد على موارد طاقة بديلة لنفطم أنفسنا عن النفط والغاز الروسي، عبر الغاز المسال وترشيد الاستهلاك وتسريع الاستثمار في الطاقة البديلة”.





وأعلنت ألمانيا، الخميس، عن خطة لتخصيص ما يصل إلى 200 مليار يورو (194 مليار دولار) لمساعدة المستهلكين والشركات في البلاد، على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وتواجه ألمانيا زيادة حادة وصلت إلى 3 أضعاف في فواتير الطاقة على المستهلكين من الأسر والشركات.

وقال المستشار أولاف شولتس إن قرار موسكو قطع الغاز الطبيعي عن أوربا، والتسريبات الأخيرة على خطي أنابيب نورد ستريم، أظهر أنه لا يمكن توقع المزيد من إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل القريب.

تسريبات “نوردستريم”

وعلق المتحدث باسم مفوضية الطاقة الأوربية على التسريبات من خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم” قائلًا: يبدو أنها أعمال تخريبية متعمدة، وهناك تحقيقات تجري بسرعة ونتمنى أن نصل إلى نتائج ونعرف من هو المسؤول؟

وقال إنه من السابق لأوانه أن نقول مَنْ وراء هذه العمليات؟ لكن من جهتنا يمكننا القول إنه لا يوجد هناك تأثير فوري على إمدادات الطاقة، فليس هناك غاز يأتي من “نورد ستريم 2″ لإنه لم يشغل بعد، وبالنسبة لـ”نورد ستريم 1″ فروسيا كانت خفضت من تدفق الغاز لأشهر وقطعته خلال الشهر الماضي.

وحتى صباح اليوم الخميس، تم الإبلاغ عن 4 تسريبات في أنابيب الغاز في المياه الدولية، رصد اثنان منهما قرب السويد، والآخران بالقرب من الدنمارك، حسب وكالة أسوشييتد برس.

والأربعاء، فتحت السلطات الروسية دعوى جنائية تتعلق بـ”الإرهاب الدولي” بشأن التسريب الأخير في أنابيب الغاز.