“لن نتراجع”.. واشنطن تعلن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، عن مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي، إن “المساعدات يتم تسليمها من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية”.

وتشمل المساعدات نظام الصواريخ المدفعية العالي الحركة، المعروف أيضًا باسم “HIMARS”، والذي قالت بيير إن أوكرانيا استخدمته بفعالية في ساحة المعركة، بالإضافة إلى مئات المركبات المدرعة والرادارات وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار.

وأكدت المسؤولة الأمريكية “لن نتراجع عن دعم أوكرانيا، وسنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني وتزويده بالمساعدة الأمنية التي يحتاجها للدفاع عن نفسه طالما أن الأمر يتطلب ذلك”.

وجاء الإعلان عن المساعدة الأمريكية الجديدة وسط استفتاءات مثيرة للجدل أجرتها روسيا في الأراضي الأوكرانية المحتلة.

ومساء الثلاثاء أغلقت مراكز الاقتراع في مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية أبوابها، في اليوم الخامس والأخير لتصويت سكانها على استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا.

وبعد الإغلاق مباشرة بدأت عملية فرز الأصوات، وأفادت القناة بأن نتائج فرز 14.2% من أوراق الاقتراع على انضمام دونيتسك إلى روسيا أظهرت أن 97.91% من الأصوات لصالح الانضمام.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجومًا عسكريًا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.