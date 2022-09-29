قوات الاحتلال تصيب عشرات الفلسطينيين.. والإضراب يعم مناطق الضفة (فيديو)

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 7 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات في مناطق عديدة بالضفة الغربية تنديدا باستشهاد 4 فلسطينيين في مدينة ومخيم جنين.

واندلعت المواجهات عند حاجز “بيت أيل”، المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، عقب مسيرة نظمها عشرات الفلسطينيين وطلبة جامعات، احتجاجا على استشهاد الفلسطينيين الأربعة.

كما حدثت مواجهات مماثلة عند بلدة دير شرف شمال غربي مدينة نابلس وحاجز حوارة جنوبي نابلس، ومنطقة المعبر في مدينة قلقيلية، وبلدة عزون شرقي قلقيلية، وكذلك عند منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل جنوبي الضفة.

فيديو| شبان يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل. pic.twitter.com/d1YsMiF28a — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 28, 2022

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إنها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي بالبطن والفخذ والحوض، خلال المواجهات.

كما قدمت الجمعية العلاج الميداني لإصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات نفسها، وفق البيان.

وأُدخل مصاب بالرصاص الحي في البطن، خلال مواجهات حاجز “بيت أيل”، إلى غرفة الجراحة في مجمع فلسطين الطبي، وهو يعاني من تضرر كبير في أحد الشرايين الرئيسية، وحالته حرجة، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

وتابع الهلال الأحمر أن حصيلة الإصابات في مواجهات دير شرف شمال شرقي نابلس كانت إصابة واحدة بالرصاص المطاطي و13 إصابة اختناق بالغاز المسيل للدموع وإصابة واحدة اعتداء بالضرب.

وأضاف أن حصيلة الإصابات عند حاجز حوارة جنوبي نابلس بلغت 19 إصابة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

الإضراب في الضفة

ودعت حركة فتح في الأقاليم الشمالية إلى تصعيد المواجهات، الخميس، واعتباره يوم غضب شامل في جميع نقاط التماس في الضفة الغربية، تنديدا بمجزرة جنين، فيما أهاب فتحي خازم والد الشهيد عبد الرحمن اليوم الذي قضى برصاص الاحتلال، بأهالي الضفة ليعلنوا الغضب والإضراب الخميس.

وقال خازم “ندعوكم للتعبير عن غضبكم غدا، وأن تعلنوه يوم غضب على الاحتلال، وأن يكون إضرابا شاملا يعم كل أنحاء الحياة، دعما لأجل المقاومين الذين يحاربون الآن”.

في تصريح صحفي.. المطارد أبو رعد خازم: "يا أبناء الضفة يوم غدٍ إضراب شامل، فالمقاومــون يُحارَبون ويُعتقلون بحجة أنهم زعران.. عارٌ على من يصف المــقــاومــة بالزعرنة" pic.twitter.com/QuhXg1J6Zz — عدي الخالدي (@odaiali14777025) September 28, 2022

وعم الإضراب الشامل، الأربعاء، عدة محافظات في الضفة الغربية، حدادا على أرواح شهداء جنين.

وكان أمين سر إقليم حركة فتح في جنين عطا أبو ارميلة، أعلن عن الإضراب الشامل في مدينة جنين ومخيمها والحداد العام في المحافظة، تنديدا واستنكارا بجرائم الاحتلال.

وفي محافظة نابلس، قال اللواء ابراهيم رمضان إنه بالتنسيق مع لجنة التنسيق الفصائلي تم الإعلان والإضراب في نابلس حدادا على أرواح شهداء محافظة جنين. وأعلنت اللجنة التحضيرية لمهرجان نابلس للتسوق 2022 عن اختتام فعاليات المهرجان بعد أن أعلنت عن تمديده.

بأمر من قائد مخيم #جنين المجاهد ووالد الشهداء أبو رعد حازم.. اليوم إضراب شامل وتصعيد للمواجهات في وجه الاحتلال الصهيوني في عموم الضفة الغربية.. pic.twitter.com/QV1ISeo9nh — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) September 28, 2022

وفي مدينة طوباس، أعلنت حركة فتح في إقليم المحافظة الإضراب الشامل، حدادا على أرواح شهداء جنين، ودعت المواطنين للتبرع بالدم، ووجهت دعوة للفلسطينيين للتبرع بالدم للجرحى، من خلال التوجه إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وفي طولكرم، أعلنتفصائل العمل الوطني في المحافظة، الإضراب والحداد إجلالا لأرواح شهداء جنين.