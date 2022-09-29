كاميرا الجزيرة مباشر في آخر نقاط سيطرة أذربيجان داخل إقليم قره باغ (فيديو)

وصلت كاميرا الجزيرة مباشر إلى آخر نقاط تمركز القوات الأذرية في إقليم ناغورني قره باغ، الذي استعادت السيطرة عليه من أرمينيا منذ عامين.

ومن هناك تمكن موفد الجزيرة مباشر من رصد تحركات القوات الأرمينية والروسية على جانبي ممر (لاتشين) الاستراتيجي الذي يربط بين مدينة شوشة، التي تسيطر عليها أذربيجان، وقرية خان كاندي، التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأرمينية.

وقٌتل عشرات الجنود من أرمينيا وأذربيجان، منذ منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري، في أسوأ مواجهات حدودية بينهما منذ حرب عام 2020، مما هدد بنسف حالة السلام الهشة بين البلدين.

ومنذ عام 2020 تنشر روسيا قوة لحفظ السلام في الإقليم.

وهذه الاشتباكات هي الأعنف منذ حرب 2020، والتي أوقعت أكثر من 6 آلاف و500 قتيل ودفعت أرمينيا إلى التنازل عن أراض لأذربيجان.

وتتهم أذربيجان أرمينيا بعدم الوفاء بتعهداتها والاستمرار في السيطرة على عدد من القرى والبلدات في المناطق التي كان من المفترض أن تنسحب منها وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار عام 2020.

ويبلغ طول الحدود بين أذربيجان وأرمينيا نحو ألف كيلومتر، وقتل أكثر من 30 ألف شخص من البلدين في الحرب التي دارت بينهما في التسعينيات من القرن الماضي حول المنطقة.