البرلمان اللبناني يخفق في اختيار رئيس جديد للبلاد

فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال الجلسة التي عقدها اليوم الخميس لاختيار خليفة للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وحضر الجلسة 122 من أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 128، واقترع 66 منهم بأوراق بيضاء.

وحصل ميشال معوض، نجل الرئيس السابق رينيه معوض، على دعم 36 نائبا لكنه كان يحتاج إلى 86 صوتا للفوز من الجولة الأولى.

واغتيل الرئيس رينيه معوض عام 1989 بعد 18 يوما فقط على توليه سدة الرئاسة.

وبعد انتهاء الدورة الأولى من التصويت غادر نواب حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر قاعة مجلس النواب قبل بدء التصويت بالدورة الثانية، إذ يمكن انتخاب الرئيس بخمسة وستين صوتا فقط، وهو ما أدى إلى فقدان النصاب القانوني اللازم.

وقال رئيس المجلس نبيه بري “عندما يتم التوافق على رئيس سأدعو إلى جلسة مقبلة لمجلس النواب”، وهي عملية قد تستغرق شهورا.

وأفاد بيان صدر عن مكتب عون بأن الرئيس أبدى ارتياحه “لانطلاق مسار العملية الانتخابية” وأعرب عن أمله في أن يواصل البرلمان الانعقاد لاختيار رئيس ضمن المهل الدستورية.

وحسب الدستور اللبناني، يستوجب إجراء جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا، أي 86 نائبا.

أما الانتخاب فيجب أن يتم بأصوات ثلثي الأعضاء في الدورة الأولى وبالنصف زائد واحد أي 65 نائبا في الدورات التالية.

وانتُخب ميشال عون رئيسا للبنان عام 2016، بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح.

وتم انتخاب عون في الجلسة 46 التي يعقدها البرلمان لهذا الغرض، بعد فشله وقتها في الانعقاد خلال 45 جلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب.

وحصل عون على 83 صوتا في جولة التصويت الرابعة بعد فشله في الحصول على الأصوات اللازمة في الجولة الأولى وإلغاء الجولتين الثانية والثالثة.

ويزيد فشل البرلمان في انتخاب رئيس من تعقيدات الوضع في وقت تواجه في البلاد أزمة مالية خانقة.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وخسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها في السوق السوداء، كما أدت الأزمة إلى تجاوز معدلات الفقر نسبة 80%.