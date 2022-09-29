أنقرة تدعو دول العالم للاعتراف بقبرص التركية.. وأردوغان: قرار واشنطن لن يبقى دون رد

دعا مجلس الأمن القومي التركي جميع البلدان للاعتراف باستقلال جمهورية شمال قبرص التركية.

ودعا المجلس في بيان عقب اجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، واشنطن للتراجع عن قرار رفع حظر الأسلحة عن قبرص لمدة عام، واصفًا إياه بأنه “سيؤثر سلبًا على السلام والتوازن في شرق المتوسط ويتعارض مع روح التحالف”.

وشدّد على أن تركيا “ستواصل بحزم أنشطتها متعددة الأبعاد التي تنفذها للدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك”.

وحسب البيان، دعا مجلس الأمن القومي التركي الدول جميعها إلى الاعتراف باستقلال جمهورية شمال قبرص التركية.

من جانبه، أعلن أردوغان أن رفع الولايات المتحدة حظر توريد الأسلحة المفروض على قبرص لن يبقى دون رد.

وقال أردوغان في تصريحات خلال لقاء تلفزيوني محلي “يجب أن يعلم الجميع أن هذه الخطوة (رفع الحظر) لن تبقى دون رد، وسنتخذ كل التدابير لضمان أمن القبارصة الأتراك”.

وأشار إلى عدم وجود تفسير لقرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة، “لا من حيث المضمون ولا من حيث التوقيت”.

وبموجب القرار الجديد، ستقوم الولايات المتحدة سنويًا بتقييم ما إذا كانت قبرص تمتثل لشروط رفع الحظر، بما في ذلك تنفيذ لوائح مكافحة غسيل الأموال ومنع السفن العسكرية الروسية من الوصول إلى الموانئ للتزود بالوقود وتقديم الخدمات.

وسنّت الولايات المتحدة الحظر عام 1987 لمنع سباق تسلح محتمل من الإضرار بمحادثات السلام مع القبارصة الأتراك المنشقين في البلاد، وتم تقسيم قبرص في عام 1974 عندما دخلت القوات التركية إلى الجزيرة بعد انقلاب كان يهدف إلى الاتحاد مع اليونان.