9 قتلى وعشرات الجرحى بقصف إيراني استهدف مناطق في كردستان العراق

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، مقتل 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، وضع الدوائر الخدمية والصحية بحالة التأهب لمساعدة متضرري القصف الإيراني، في حين أكدت وزارة صحة الاقليم تهيئة جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف.

وقال خوشناو “تم وضع الفرق الصحية والدفاع المدني ومركز الأزمات بالمحافظة والهلال الأحمر ومؤسسة البارزاني الخيرية، تحت حالة التأهب القصوى لمساعدة المتضررين، بعد القصف الصاروخي الذي طال مدن كويسنجق وبردي”.

بدوره، قال وزير الصحة بحكومة إقليم كردستان سامان برزنجي “تم تهئية جميع مستشفيات الإقليم لاستقبال جرحى القصف الإيراني”.

استدعاء السفير

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، أنها ستستدعي السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن القصف المستمر على مناطق في إقليم كردستان.

'الصحّاف: سيتم إستدعاء السفير الايراني في بغداد لتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة' https://t.co/h09jvMxfC5 — واع (@INA__NEWS) September 28, 2022

وأدانت الخارجية الاستهداف المدفعي والصاروخي من قِبل الجانب الإيراني لمناطق في كردستان، بينما أشارت إلى أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسية.

وذكرت الوزارة -في بيان منفصل- أن 20 طائرة مسيّرة تحمل مواد متفجرة قصفت 4 مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعدادًا من القتلى والجرحى، في تطور خطر يهدد أمن العراق وسيادته، ويضاعف آثار الخوف والرعب على الآمنين من المدنيين.

وأضافت “هذه الأعمال الاستفزازية الأحادية الجانب، تعقِّد المشهد الأمني وتُلقي بظلالها على المنطقة، ولن تسهم إلا بالمزيد من التوتر”. وأكدت أنها “تتابع عن كثب تطورات القصف المتتابع، وتُجدّد رفض حكومة العراق لأي منطق عسكري لمواجهة التحديات الأمنية”.

ليست “الفناء الخلفي”

من جهتها، شددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على وجوب أن تتوقف الهجمات الإيرانية على الإقليم فورًا، وأضافت أن “الدبلوماسية الصاروخية عمل طائش له عواقب وخيمة”.

وأكدت في بيان أن “حكومة إقليم كردستان ترفض فكرة أنه يمكن معاملتها على أنها (الفناء الخلفي) للمنطقة حيث ينتهك الجيران -بشكل روتيني ودون عقاب- سيادتها”.

وأعربت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عن إدانتها القصف الإيراني الذي استهدف مناطق بإقليم كردستان، في حين أعلنت وقوع عدد من الضحايا والجرحى، وخلق حالة من الرعب والهلع بين السكان، واضطرار عدد من العائلات إلى النزوح من محال سكناهم.

وأضاف البيان “إننا إذ نعتبر هذه الهجمات سابقة خطيرة تمس بأمن واستقرار وسيادة العراق وكردستان، نؤكد -في الوقت ذاته- عدم جواز استخدام أراضي العراق وكردستان في تهديد أمن دول الجوار”.

وطالبت الكتلة الحكومة العراقية “باتخاذ كافة الوسائل والسبل لايقاف وإنهاء تلك الهجمات التي تقوم بها دول الجوار على أرض العراق”.

"إن القصف الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات المعارضة، وتحت أي ذريعة، هو موقف غير صحيح، وحرف لمسار الأحداث، وأثار استغرابناء".https://t.co/xHtm0fUVg4 — Kurdistan Regional Government (@Kurdistan) September 28, 2022

وفي بيان لها، أدانت حكومة إقليم كردستان بشدة القصف الإيراني على مقرات للمعارضة، وعدّته خرقًا لسيادة الإقليم، وطالبت بإنهاء هذه الاعتداءات المتكررة.

وتتعرض مناطق إقليم كردستان -بين فترة وأخرى- لقصف من الجانب الإيراني يوقع ضحايا بين صفوف المدنيين إضافة إلى إلحاق أضرار مادية.