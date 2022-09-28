وزير شؤون القدس: الاحتلال يريد أن نعتاد على اقتحام الأقصى ويجب تقديم دعم حقيقي للمقدسيين (فيديو)

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن “المساس بالمسجد الأقصى نذير خطير جدًّا، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء”.

وأضاف الهدمي في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن الاحتلال يهدف من اقتحام الحرم القدسي إلى “خلق واقع جديد، وتغيير الوضع القائم والعبث به”.

وأوضح أن تكرار الاقتحامات يهدف أيضًا إلى أن “نتعود على هذه الصورة القبيحة والقميئة” وإلى “اختبار المواقف العربية والإسلامية” مما يجري في القدس المحتلة وخاصة في المسجد الأقصى.

وطالب الوزير الفلسطيني بعملية “إسناد حقيقية للمقدسيين الذين يتصدون لمخططات الاحتلال بصدورهم العارية في مجالات أخرى مثل قضية التعليم”.

ودعا إلى ترجمة المواقف السياسية إلى “دعم حقيقي يكون ملموسًا لأهل القدس في ما يخص تعزيز صمودهم في حياتهم اليومية”.





واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، الثلاثاء، المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

وفرض الاحتلال قيودًا على دخول الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا إلى الأقصى.

واقتحمت شرطة الاحتلال ساحات الأقصى قبل أن تسمح للمستوطنين بالدخول من باب المغاربة إلى ساحات المسجد على شكل مجموعات، واعتدت على المرابطين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال.

وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة في ما سمته “عيد رأس السنة العبرية” الذي بدأ منذ الاثنين وحتى الثلاثاء.