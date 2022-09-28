وزيرة خارجية فرنسا تزور كييف وتصف استفتاءات ضم مناطق أوكرانية لروسيا بأنها “مهزلة” (فيديو)

وصفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الثلاثاء، استفتاءات الضم التي نُظمت في شرقي أوكرانيا بأنها “مهزلة”.

وقالت كولونا في تصريحات لقناة فرنسية خاصة تعليقًا على الاستفتاءات “هذه مهزلة. ليست شرعية ولا قيمة لها. لن نعترف بها وستتبعها عقوبات من فرنسا وأوربا ودول أخرى في المجتمع الدولي”.

وقامت وزيرة الخارجية الفرنسية بزيارة دعم للعاصمة الأوكرانية كييف، التقت خلالها الرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين في البلاد.

وتفقدت الوزيرة الفرنسية خلال الزيارة -وهي الثالثة لها لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب- مناطق عدة تعرضت للدمار.

وتأتي الزيارة بينما أجرت روسيا استفتاءات لضم 4 مناطق تخضع لسيطرتها الكاملة أو الجزئية -هي خيرسون ولوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا- بشأن الانضمام لها.

وحث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاتحاد الأوربي على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب تنظيم الاستفتاءات.

وقال الوزير بعد محادثات في كييف مع نظيرته الفرنسية، إن فرض عقوبات على أفراد لا يكفي كعقوبة على الاستفتاءات التي تصفها روسيا بأنها مقدمة لضم المناطق الأربع.

وأضاف “كلما كان رد الفعل أكثر ليونة على ما يسمى الاستفتاءات، زاد الدافع لروسيا إلى التصعيد وضم مزيد من الأراضي”.

وأكد كوليبا أن الاستفتاءات “لن يكون لها أي تأثير على سياسة أوكرانيا ودبلوماسيتها وتحركاتها في ميدان المعركة”.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن الدعم الذي قدمته بلادها لأوكرانيا كان “هائلًا”، وتضمّن مساعدات إنسانية ومالية وأخرى عسكرية أو دبلوماسية يتجاوز مجموعها ملياري دولار.