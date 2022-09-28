هكذا ودّع فلسطيني ابنه الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين (فيديو)

في مشهد مؤثر، ودّع والد الشهيد عبد الرحمن خازم ابنه الذي استشهد، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر الأب فتحي، الذي كان قد فقد ابنه رعد بعد تنفيذه عملية فدائية في تل أبيب أدت إلى استشهاده، صامدًا ومتماسكًا، وودّع ابنه الشهيد بكلمات ترضّى فيها عنه وأشاد باشتباكه مع قوات الاحتلال.

وقال “يا فلذة كبدي، قاتلت في سبيل الله واشتبكت مع عدو الدين، مقبلًا غير مدبر، اللهم إني أشهدك وملائكتك وحملة عرشك، أني راض عن ابني عبد الرحمن، فارضَ عنه يا الله”.

والد الشهيد #رعد_خازم يودع ابنه الثاني عبد الرحمن الذي استشهد اليوم في #مخيم_جنين بالضفة الغربية بعد اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/0lhQQ7humO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2022

وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، نفّذ المقاوم الفلسطيني رعد خازم (29 عامًا)، عملية إطلاق نار في شارع “ديزنغوف” وسط مدينة تل أبيب، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 10 آخرين.

يشار إلى أن والد الشهيدين أحد قادة الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، وقد أصيب أثناء مشاركته فيها واعتقل بعد ذلك، وشغل مع مجيء السلطة منصبًا عسكريًا برتبة عقيد في الأمن الوطني، وكان نائب قائد منطقة قبل أن يتقاعد مبكرًا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، أن “4 مواطنين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين”.

وأضافت أن “الشهداء هم: عبد فتحي خازم، ومحمد محمود الونة (براهمة)، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة”.