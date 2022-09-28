“حسينا الضربة لكن وين نطلع”.. صرخة عجوز سورية بعد قصف استهدف مخيمها في إدلب (فيديو)

“ما عاد عارفين وين نطلع.. ما عاد عارفين وين نقعد، حالتنا حالة تعبانة” هكذا صرخت عجوز سورية بعد قصف روسي استهدف مخيمًا للنازحين في ريف إدلب الشمالي.

تقول العجوز السورية باكية “حالة تعبانة وما ندري شيء، حسينا الضربة حطت علينا أنتم شايفين حالنا وقاعدين بس تحت رحمة الله تعالى”.

وتابعت للجزيرة مباشر “ما عدت أستطيع المشي أحس أن جسمي مربوط”.

وأسفرت الغارات الروسية عن إصابة عشرات النازحين بجروح بعضها خطير كما خلقت حالة من الذعر بين الأطفال والأهالي.

وتتعرض بلدات وقرى ريف إدلب الذي يكتظ بمئات المخيمات، إلى قصف مستمر من قبل الطائرات الروسية ومدفعية نظام الأسد بشكل متكرر.

وكان الطيران الروسي قد شن 16 غارة في محيط حفسرجة غربي إدلب، في الثامن من الشهر الجاري أسفرت عن قتل 7 بينهم 4 أطفال أشقاء، وجرح 20.

وتزامنت الغارات الروسية مع قصف مدفعي من قبل قوات الأسد، على بلدة سان ومجدليا بالقرب من مدينة أريحا وبلدة النيرب شرق إدلب.