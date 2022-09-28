بعد استشهاد 4 شبان.. إدانة عربية وفلسطينية لجرائم الاحتلال في جنين

أدانت الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية وفصائل عديدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، اليوم الأربعاء، الذي أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 44 آخرين.

وحمّل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا “الاقتحام الإسرائيلي الدموي لمخيم جنين، وما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية”، وفقًا لقوله.

وطالب في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بضرورة وجود موقف دولي فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الإجرامي، والخروج عن الصمت وتقاعس التنظيم الأممي عن تحمل مسؤولياته في وقف العدوان ومساءلة الاحتلال أمام العدالة الدولية.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، جريمة اغتيال قوات الاحتلال 4 شبان، ورأى أن هذا العدوان يأتي ضمن الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، وسط انشغال العالم بالأزمات الدولية الأخرى.

والد الشهيد #رعد_خازم يودع ابنه الثاني عبد الرحمن الذي استشهد اليوم في #مخيم_جنين بالضفة الغربية بعد اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/0lhQQ7humO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2022

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، أنَّ “عمليات الاغتيال الجبانة لن تمرّ مرور الكرام، ولن تجلب للعدو أمنًا مزعومًا، وأنَّ شعبنا الذي أعلن الاستنفار لحماية المسجد الأقصى المبارك وصدّ العدوان مستمر في مقاومته بكل الوسائل، وفاءً لدماء الشهداء”.

وقالت إننا “إذ نعزّي ذوي الشهداء الأبطال، والمناضل فتحي خازم، والد الشهداء، لنشدّ على يد عائلته ونؤكّد وقوفنا إلى جانبها في وجه الملاحقة الصهيونية، والاستهداف المتواصل”.

وأشارت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى أن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، لن تزيدنا إلا إصرارًا على مقاومته وصولًا إلى دحره، ونيل الحرية والاستقلال.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذراعها العسكري سرايا القدس، على أن “دماء شهداء جنين لن تضيع هدرًا، وستبقى أمانة في أعناق المجاهدين الذين يصرون على مواصلة الطريق بكل عزيمة وثبات، وسيمضون لمقاتلة العدو في كل الساحات، نصرة للحق، ودفاعًا عن فلسطين والقدس والأقصى”.

#شاهد | فزع وبكاء داخل روضة أطفال خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية لتخطي الحجب https://t.co/vjlTEpaWLC للمزيد https://t.co/zzazr0aAFC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2022

واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وحاصر منزلًا فيه، وسُمعت أصوات انفجارات أعقبتها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن “4 مواطنين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين”.

وذكرت أن 44 آخرين أُصيبوا بجروح، ووُصفتْ إصابات بعضهم بالخطيرة.