سياسة|السعودية

العاهل السعودي يعيد تشكيل مجلس الوزراء ويعيّن ولي العهد رئيسا له

الملك سلمان الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)
28/9/2022

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان أصدر أمرًا بأن “يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -ولي العهد- رئيسًا لمجلس الوزراء، استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”.

وأضافت أن الأمر نص على أن تنعقد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها الملك برئاسته.

وتنص المادة (56) من النظام الأساسي للحكم على أن “الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة”.

وذكرت الوكالة أن الملك سلمان أصدر أمرًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء تضمّن “تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا للدفاع” خلفًا لولي العهد الذي كان يشغل هذا المنصب.

وحسب الأوامر التي نشرتها الوكالة، فقد احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، مثل الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية.

المصدر : وكالة الأنباء السعودية