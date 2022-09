أوكرانيا تقول إنها لن تذعن للإنذارات الروسية وأوربا تهدد بالرد على استهداف أنابيب الغاز

قالت كييف، اليوم الأربعاء، إن التصويت الذي أجرته موسكو في 4 مناطق أوكرانية بشأن الانضمام لروسيا “باطل ولا قيمة له”، وإنها ستواصل جهودها لتحرير أراضيها التي استولت عليها القوات الروسية.

وحثت وزارة الخارجية الأوكرانية شركاءها الدوليين على فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو، وتقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف، وقالت الوزارة في بيان “أوكرانيا لن تذعن بتاتًا لأي إنذارات”.

وأضافت “إجبار الناس في هذه المناطق على ملء بعض الأوراق تحت تهديد السلاح جريمة أخرى تقترفها روسيا في سياق عدوانها على أوكرانيا”.

ووصفت الاستفتاءات التي نظمتها روسيا بأنها صورية، وقالت إنها بعيدة كل البعد عن التعبير عن الرأي، ولا تترتب عليها أي آثار بشأن “النظام الإداري الإقليمي والحدود المعترف بها دوليًّا” لأوكرانيا.

وجاء في البيان أن “أوكرانيا والمجتمع الدولي يدينان مثل هذه الأعمال التي تقوم بها روسيا، ويعدّانها باطلة ولا قيمة لها”.

وأكد أن “أوكرانيا تتمتع بكامل الحق في استعادة وحدة أراضيها بالسبل العسكرية والدبلوماسية، وستواصل تحرير الأراضي المحتلة. ولن تقبل أوكرانيا بتاتًا أي إنذارات روسية. ومحاولات موسكو لإنشاء خطوط فاصلة جديدة أو إضعاف الدعم الدولي لأوكرانيا محكوم عليها بالفشل”.

وكان مسؤولون عينتهم موسكو في المناطق المحتلة بأوكرانيا قد أعلنوا تأييد أغلبية ساحقة للانضمام إلى روسيا بينما تخطط واشنطن لإصدار قرار في الأمم المتحدة يدين الاستفتاءات التي أُجريت هناك.

وقال مسؤولون أمريكيون، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تجهز أيضًا جولة جديدة من العقوبات على روسيا في حالة ضمها للأراضي الأوكرانية، إضافة إلى حزمة أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لكييف سيُعلَن عنها قريبًا.

وأُجريت عمليات التصويت -التي تم ترتيبها على عجل- على مدار 5 أيام في 4 مناطق هي دونيتسك ولوهانسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب، التي تشكل معًا نحو 15% من الأراضي الأوكرانية.

وتراوحت نتائج التصويت في المناطق الأربع بعد فرز جميع الأصوات يوم الثلاثاء بين 87% و99.2% لصالح الانضمام إلى روسيا، وذلك وفق ما أعلن مسؤولون عينتهم موسكو.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) إن المجلس قد يبحث ضم تلك المناطق في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

على صعيد أمن الطاقة، ذكرت قناة (إن تي في) الألمانية -نقلًا عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل- أن التكتل يعتقد أن سبب التسريب في خط أنابيب نورد ستريم للغاز عمل تخريبي على الأرجح، وهدد بالرد.

وأضاف بوريل في بيان نقلته القناة “أي تخريب متعمد لبنية الطاقة التحتية في أوربا غير مقبول بالمرة وسيواجَه برد فعل قوي وموحد”.

وقال بوريل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد سيكثف حماية البنية التحتية للطاقة في أعقاب حوادث تسرب الغاز. وذكر في بيان “تشير المعلومات المتاحة إلى أن هذه التسربات نتجت عن عمل متعمد”.

وتابع “سندعم أي تحقيق يهدف إلى استجلاء الحقيقة كاملة بخصوص ما حدث وسببه، وسنتخذ خطوات إضافية لزيادة مرونتنا في أمن الطاقة”.

