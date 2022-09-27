نجاح عملية زرع قرنيتين لشابين فلسطينيين من متبرع في غزة (فيديو)

تمت في غزة بنجاح، عملية زرع قرنية لشابين فلسطينيين من المتبرع المتوفى وسيم عزام ضمن حملة “ومن أحياها”، التي أطلقتها وزارة الصحة في غزة للتبرع بالقرنيات.

وقام فريق طبي بمستشفى العيون في غزة أمس -رغم شح الإمكانيات- بزرع قرنية لشابين فلسطينيين من المتبرع ضمن البرنامج الوطني لزراعة القرنيات.





وبعد أيام من تدشين وزارة الصحة البرنامج الوطني لتبرع المتوفين بالقرنيات وزراعتها للمحتاجين إليها، نجح الفريق الطبي المحلي في إجراء عمليتي زراعة قرنيتَي المتبرع وسيم عزام الذي قضى غرقًا يوم الجمعة الماضي.

وأجريت أولى العمليات لزراعة القرنية الأولى، لمريض شاب يبلغ عمره 19 عامًا، يعاني من قرنية مخروطية متقدمة أدت إلى ضعف شديد في الإبصار.

ثم أجريت عملية أخرى لشاب فلسطيني عمره 22 عاما، كان يعاني أيضًا من قرنية مخروطية متقدمة.

وثمّنت وزارة الصحة الخطوة التي قام بها أطباء من القطاع في إجراء هذه العملية في غزة رغم شح الإمكانيات بسبب الحصار المفروض على القطاع.

وأكدت أن الخطوة ستخفف الكثير من المشقة عن المواطنين وتنهي معاناة مئات المرضى على قوائم الانتظار، ودعت إلى المزيد من حملات الحث على التبرع بالقرنيات من الأهالي وذويهم.