اعتداءات وحشية واعتقالات.. مواجهات ليلية بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في القدس المحتلة (فيديو)

دارت مواجهات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين فلسطينيين في مناطق متفرقة بمدينة القدس المحتلة، مساء الاثنين.

وأظهرت مشاهد تداولها ناشطون على مواقع التواصل استهداف الآليات الإسرائيلية من قبل شبان، حيث أحرقوا إطارات في الشوارع، وألقوا الزجاجات الحارقة والحجارة على جنود الاحتلال عند اقتحامهم البلدات المقدسية.

اعتقالات واعتداءات

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت مواطنا، كما احتجزت 4 شبان من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، واعتقلت خامسا من البلدة القديمة بالمدينة.

وفي بلدة بيت إجزا قمع الاحتلال وقفة تضامنية مطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، وآخرها الشهيد محمد أبو كافية الذي قتله جنود الاحتلال بإطلاق النار عليه لدى اصابته بحادث سير قرب نابلس.

وأظهرت تسجيلات اعتداء وحشيا من طرف جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى، فضلا عن مناطق المواجهات.

وفي العيسوية تجمع عدد من جنود الاحتلال على شاب مقدسي واعتدوا عليه ونكلوا به، بعدما اقتحموا البلدة بالآليات العسكرية.

اقتحامات في الأقصى

وتأتي الاشتباكات بعدما نفذت جماعات يمينية إسرائيلية اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 335 مستوطنا اقتحموا ساحات الاقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد، كما قاموا بالنفخ في البوق عند باب القطّانين.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت المسجد الأقصى وكثفت من انتشارها العسكري داخل باحاته، وحولت البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

واعتلى جنود الاحتلال سطح المصلى القبلي بالمسجد، كما أطلقوا طائرة تصوير في سماء المسجد لمراقبة حركة المصلين والمرابطين.