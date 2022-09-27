سياسة

مصر.. إيقاف ضابط وشرطيين عن العمل بعد اعتدائهم على عامل (فيديو)

أفراد من الشرطة المصرية (غيتي)
27/9/2022

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان إيقاف ضابط وشرطيين عن العمل وتحويلهم إلى التحقيق، بعد اعتدائهم على مواطن بسبب عمله حارس سيارات من دون تصريح في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.

وقالت الوزارة إن الضابط وفردي الشرطة خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا التعليمات الخاصة بحسن معاملة المواطنين.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو لاعتداء ضابط وشرطيين على شخص بسبب عمله حارس سيارات (سايس) من دون تصريح.

ويتلقى السايس أموالًا من المواطنين مقابل مساعدتهم في صف سياراتهم بالمنطقة.

ويُظهر الفيديو أفراد الشرطة وهم يقتادون المواطن بطريقة غير لائقة، بينما يطالب المارة بإطلاق سراحه.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر