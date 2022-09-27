مصر.. إيقاف ضابط وشرطيين عن العمل بعد اعتدائهم على عامل (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان إيقاف ضابط وشرطيين عن العمل وتحويلهم إلى التحقيق، بعد اعتدائهم على مواطن بسبب عمله حارس سيارات من دون تصريح في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.

وقالت الوزارة إن الضابط وفردي الشرطة خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا التعليمات الخاصة بحسن معاملة المواطنين.

تداول مقطع فيديو لضابط ورجلي أمن يعتدون على حارس للسيارات يعمل بدون تصريح في مصر#الجزيرة_مباشر #مصر pic.twitter.com/4Cgk5vu802 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 26, 2022

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو لاعتداء ضابط وشرطيين على شخص بسبب عمله حارس سيارات (سايس) من دون تصريح.

ويتلقى السايس أموالًا من المواطنين مقابل مساعدتهم في صف سياراتهم بالمنطقة.

ويُظهر الفيديو أفراد الشرطة وهم يقتادون المواطن بطريقة غير لائقة، بينما يطالب المارة بإطلاق سراحه.