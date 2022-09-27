القتال يشتد مع دخول تصويت الانفصال في أوكرانيا يومه الأخير وروسيا تهدد باستخدام النووي

خاضت القوات الأوكرانية والروسية، اليوم الثلاثاء، قتالًا عنيفًا في مناطق مختلفة من أوكرانيا مع اقتراب انتهاء الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في 4 مناطق تأمل في ضمها إليها، فيما هددت موسكو باستخدام النووي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن منطقة دونيتسك في الشرق لا تزال تمثل أولوية استراتيجية قصوى لبلاده، ولروسيا أيضًا، بينما احتدم القتال في عدة بلدات إذ تحاول القوات الروسية التقدم جنوبًا وغربًا.

ووقعت اشتباكات أيضًا في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، محور هجوم أوكرانيا المضاد هذا الشهر. وواصلت القوات الأوكرانية حملة لإخراج أربعة جسور ومعابر نهرية أخرى من الخدمة بهدف تعطيل خطوط الإمداد للقوات الروسية في الجنوب.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن هجومها المضاد في خيرسون كبد العدو خسائر بلغت 77 جنديا و6 دبابات و5 مدافع هاوتزر و3 أنظمة مضادة للطائرات و14 عربة مدرعة.

وتأمل موسكو في ضم مناطق خيرسون ولوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا، في الشرق والجنوب، والتي تشكل نحو 15% من أوكرانيا.

ولا تخضع أي من تلك المناطق لسيطرة موسكو التامة، ولا يزال القتال مستمرًا على طول خط الجبهة بأكمله، إذ أعلنت القوات الأوكرانية تحقيق مزيد من التقدم منذ أن هزمت القوات الروسية في منطقة خامسة، هي خاركيف، في وقت سابق من الشهر.

تهديد نووي

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمنيًا باستخدام الأسلحة النووية لحماية أراضي بلاده، والتي ستشمل المناطق الأربع في حالة ضمها.

وبدأ التصويت على ضمها إلى روسيا يوم الجمعة، ومن المقرر أن ينتهي اليوم الثلاثاء، مع احتمال موافقة البرلمان الروسي على الضم في غضون أيام.

وترفض كييف والغرب الاستفتاءات باعتبارها صورية متعهدين بعدم الاعتراف بالنتائج.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، وصف زيلينسكي الوضع العسكري في دونيتسك بأنه “خطير للغاية”.

وقال “نبذل قصارى جهدنا لاحتواء نشاط العدو. هذا هو هدفنا الأول الآن لأن دونباس لا تزال الهدف الأول للمحتلين”، في إشارة إلى المنطقة الأوسع التي تضم دونيتسك ولوغانسك.

وقال إدارة أوديسا إن روسيا نفذت ما لا يقل عن 5 هجمات على أهداف في المنطقة باستخدام طائرات مسيرة إيرانية في الأيام القليلة الماضية.

وقال فالنتين ريزنيتشنكو حاكم منطقة دنيبروبتروفسك على تيليغرام إن الصواريخ الروسية أصابت المطار في كريفي ريه، مسقط رأس زيلينسكي والواقعة في وسط أوكرانيا، مما أدى لتدمير بنية تحتية وجعل المطار غير صالح للاستخدام.

ويبدو أن هناك المزيد من التمويل الأمريكي في الطريق، إذ قالت مصادر إن أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يتباحثون بشأن مشروع قانون للإنفاق المؤقت وافقوا على إدراج نحو 12 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية الجديدة لأوكرانيا.

روسيا تعتقل قنصلا يابانيا

ونقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف إس بي) قوله أمس الاثنين إنه ألقى القبض على قنصل ياباني في مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادي متهما إياه بالتجسس، وأمره بمغادرة البلاد.

وأفادت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر بالحكومة، بأن الجهاز الروسي أطلق سراح القنصل بعد ساعات قليلة من احتجازه.

وقال (إف إس بي) إن القنصل أُعلن شخصًا غير مرغوب فيه بعد ضبطه “متلبسا” بتلقي معلومات سرية عن تأثير العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في أقصى شرق روسيا.

وأضاف أن القنصل تلقى المعلومات السرية، التي تتعلق أيضا بتعاون روسيا مع دولة آسيوية مطلة على المحيط الهادي لم يسمها، مقابل “مكافأة مالية”.

ونقلت الوكالات عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إن موسكو احتجت لدى اليابان.

وذكرت وكالة (كيودو) أن سفارة اليابان فى روسيا قدمت بدورها احتجاجًا شديد اللهجة لوزارة الخارجية الروسية، قائلة إن احتجاز القنصل “انتهاك واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، وإن أمره بمغادرة البلاد “غير معقول”.