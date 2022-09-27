“إذا تجرأ العدو ستتكلم الأفعال”.. فصائل المقاومة تحذر الاحتلال وتدعو لشد الرحال إلى الأقصى (فيديو)

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط في باحاته خاصة في الفترة الصباحية للتصدي لمحاولات اقتحامه من قبل المستوطنين وتقسيمه.

وحذرت الفصائل -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بغزة- إسرائيل من أي محاولة للعبث بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وقالت “الأقصى دونه المهج والأرواح فالأفعال هي من ستتكلم إذا تجرأ العدو”.

وقالت الفصائل الفلسطينية إنها على أهبة الاستعداد لتقوم بواجبها ودورها، ولن تتأخر ولو للحظة في تلبية نداء القدس والمسجد الأقصى المبارك وأصدرت بيانا ختاميا بعد اجتماعها.

#عاجل المقاومة في غزة توجه رسالة تحذير إلى "إسرائيل" وتؤكد أنها على أهبة الاستعدادhttps://t.co/aqrHW78WOg — وكالة صفا (@SafaPs) September 27, 2022

وطالبت السلطة بالتحرك لنصرة المسجد الأقصى، وقالت “لا يعقل أن يمعن الاحتلال في عدوانه ويبقى صمتها وتعاونها الأمني وعلاقتها مع الاحتلال”.

واستنكرت تهنئة الرئيس محمود عباس لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بحلول ما يسمى “رأس السنة العبرية”، معتبرة ذلك “إساءة بالغة وطعنة غادرة لنضال الشعب الفلسطيني”.

ودعت الفصائل مكونات الأمة لتحمل مسؤولياتها في نصرة المسجد الأقصى والدفاع عنه بكل السبل والوسائل، وقالت إن “على أنظمة التطبيع وقف جريمتها التي تشجع الاحتلال لمواصلة وتصعيد عدوانه على شعبنا وأقصانا”.

🔴متابعة صفا| بالفيديو| العلامة يوسف القرضاوي.. تاريخ حافل في الدفاع عن فلسطين والقدسhttps://t.co/YJiPvRtiYJ pic.twitter.com/IGeCjMZYak — وكالة صفا (@SafaPs) September 26, 2022

وباركت فصائل المقاومة جهود الجزائر الحالية، مشددة على أنها سوف تبذل كل الجهود من أجل نجاح تلك الجهود وصولًا إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وكانت مجموعات المستوطنين قد جددت صباح اليوم اقتحاماتها للمسجد الأقصى وأدت طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

نعي الشيخ القرضاوي

من ناحية أخرى، نعت فصائل المقاومة الفلسطينية في مؤتمرها الصحفي اليوم، الشيخ يوسف القرضاوي الذي توفي أمس الاثنين عن عمر 96 عاما، مشيرة إلى دوره في مساندة القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك.