“أريد ابني حيا أو ميتا”.. صرخة والدة أحد مفقودي حادث غرق زورق المهاجرين قبالة سوريا (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر عائلة (علي العكاري)، وهو شاب فُقد مع أسرته إثر غرق زورق للهجرة غير النظامية قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية.

وقال شقيق المفقود، الاثنين، إن العائلة لا تعلم أي شيء عن عليّ وزوجته وأطفالهم الأربعة منذ لحظة غرق المركب.

وأشار إلى وجود تجاهل تام من الدولة اللبنانية بهذا الخصوص، فلا يتواصل معهم أحد. كما ترفض السلطات إجراء فحص الحمض النووي لمعرفة هوية الجثث.

وارتفع عدد ضحايا قارب المهاجرين الذي انقلب قبالة مدينة طرطوس بعد إبحاره من لبنان إلى 94 بعد انتشال عدد من الجثث من شاطئ بانياس على ساحل البحر المتوسط.

ويُعد هذا أسوأ حادث من نوعه يشهده لبنان حتى الآن، إذ يدفع اليأس من الوضع الاقتصادي في البلاد كثيرين إلى ركوب قوارب متهالكة ومكتظة في أغلب الاحيان أملًا في الوصول إلى أوربا.

“أين ابني؟”

وتقول والدة علي وهي تذرف دموعها “الجميع خرجوا وابني لا أعرف عنه شيئًا، أريد ابني حيًّا كان أم ميتًا”.

وتساءلت “أين الدولة من كل هذا، ابني له أسبوع في البحر أو خارجه ولا نعلم عنه شيئًا، نريد معلومات عنه”.

واضطر علي إلى المخاطرة بزوجته وأطفاله عبر قارب يفتقد أدنى مستويات السلامة العامة ليصل إلى أوربا ويبني مستقبلًا لهم، كما ذكرت الأم.

وقالت “ابني لم يسرق ولم ينافق ولم يعتد على أحد. كل ما أراده هو ألا يعيش فقيرًا”.

ولدى المفقود علي 3 بنات (12 عامًا، 3 أعوام، عامان) وولد يبلغ من العمر 6 أعوام.

وقال أحد أفراد عائلة العكاري “سافر إخوة لعلي إلى سوريا يوم الثلاثاء الماضي، ليتفقدوا الجثث التي تصل يوميًّا، لكن للأسف جميعها مشوهة ولا يمكن التعرف عليها، والدولة اللبنانية تتهرب من إجراء فحص الحمض النووي، ونحن لا نستطيع إجراء فحص لكافة الجثث لمعرفة جثث علي وأسرته”.

ولا تمثل الهجرة غير النظامية ظاهرة جديدة في لبنان الذي شكل منصة انطلاق للاجئين، خصوصًا السوريين والفلسطينيين، باتجاه دول الاتحاد الأوربي بحثًا عن حياة أفضل.

وتزايدت وتيرة هذه الهجرة على وقع انهيار اقتصادي يعصف بلبنان منذ نحو 3 سنوات، وهي أزمة صنفها البنك الدولي من أشد 3 أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.