آلاف الألمان يتظاهرون احتجاجا على سياسة بلادهم مع روسيا.. وشولتس يؤكد ضرورة خفض أسعار الطاقة

تظاهر آلاف الألمان شرقي البلاد احتجاجا على الأسعار المرتفعة وسياسة برلين المتعلقة بروسيا وبالطاقة.

وقال متحدث باسم الشرطة، الاثنين، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 11 ألفا تظاهروا في نحو 20 منطقة بولاية مكلنبورج-فوربومرن، منهم نحو 4500 في شفيرين عاصمة الولاية.

وأفادت البيانات الأولية الواردة في تقرير الشرطة عن الوضع بولاية سكسونيا-آنهالت بأن نحو 3 آلاف متظاهر خرجوا إلى الشوارع في الولاية، كما أفادت الشرطة في ولاية تورينجن بخروج الآلاف.

ولم ترد أرقام محددة تتعلق بولاية سكسونيا، لكن متحدثة باسم الشرطة قالت إن نحو ألف تجمعوا في بداية مظاهرة في مدينة لايبتسيغ وحدها، كما احتج المتظاهرون أيضا على تدابير كورونا والحرب في أوكرانيا والنقص في الطاقة وارتفاع معدل التضخم.

خفض أسعار الطاقة

وفي وقت سابق اليوم، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة خفض أسعار الكهرباء والغاز.

وقال في رسالة عبر الفيديو بمناسبة اليوم النقابي للنقابة المعنية بالعاملين في قطاع البناء والزراعة والبيئة “لدينا الآن مهمة كبيرة تتمثل في التأكد من عدم تجاوز الأسعار الحد الأقصى”، مضيفا أنه يتعين خفض أسعار الطاقة الحالية.

وأضاف شولتس “لن نقبل أن يحقق من ينتج كهرباء رخيصة أرباحا كبيرة من منطلق أن الأسعار تتحدد بناء على الكهرباء المنتجة بالغاز”.

وتابع “الحكومة الألمانية تكافح من أجل ضمان انخفاض أسعار الغاز مرة أخرى.

ومن المنظور الحالي، يعتقد شولتس أن إمدادات الطاقة في ألمانيا آمنة خلال فصل الشتاء، مؤكدا أن الظروف مهيئة لشتاء آمن مع التحول إلى مصادر بديلة لإمدادات الغاز وبدء بناء محطات للغاز الطبيعي المسال، وكذلك مع استمرار تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والاحتياطي النووي.