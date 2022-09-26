لبنان.. محتجون يحاولون اقتحام البرلمان أثناء انعقاد جلسة لمناقشة الموازنة العامة (فيديو)

حاول محتجون لبنانيون اقتحام مجلس النواب اللبناني ظهر اليوم الاثنين أثناء انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة، وسط استمرار التوتر جراء الأزمة الاقتصادية.

واستخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى تراجع المحتجين إلى الشوارع الخلفية

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد مجلس النواب إلى عقد جلسة للمجلس ظهر اليوم، وكذلك مساء اليوم نفسه لمتابعة درس وإقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2022.

ونفذ المحتجون في وقت سابق لمحاولة الاقتحام وقفة أمام مقر مجلس النواب اللبناني احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع انعقاد جلسة لمناقشة الميزانية.

وشهد لبنان في الأيام السابقة عمليات اقتحام لبنوك من قبل مودعين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة ولوقف “الممارسات التقديرية” للبنوك.

وتعكس عمليات اقتحام البنوك شعور المودعين بالإحباط بعد 3 سنوات من انهيار النظام المالي في لبنان بسبب “الفساد والهدر وانتهاج سياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود”.

ولم توافق الحكومة بعد على خطة للتعافي المالي ولا على إصلاحات تُعتبر حيوية لإخراج لبنان من الأزمة. وبينما تقول الحكومة إنها ملتزمة بالإصلاحات، يقول صندوق النقد الدولي إن التقدم لا يزال بطيئًا للغاية.