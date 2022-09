بطريرك موسكو: الموت في سبيل روسيا “يمحو كل الذنوب” (فيديو)

استغل بطريرك موسكو وسائر روسيا مكانته الدينية لتشجيع المواطنين الروس على عدم الخوف من الموت عقب قرار الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة القوات الاحتياطية للقتال في أوكرانيا.

وأثار البطريرك كيريل جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل إثر زعمه بأن التضحية بالنفس أثناء أداء الواجب العسكري “تمحو كل الذنوب”، حيث قال في خطابه إن “الكنيسة تقر بأن كل من يذهب للقيام بما يأمره به واجبه ثم يُقتل أثناء ذلك فهو بلا شك يقوم بعمل يساوي التضحية بالنفس من أجل الآخرين، ونحن نؤمن بأن هذه التضحية تكفر كل الذنوب التي قام بها هذا الشخص”.

وتفاعلًا مع خطاب البطريرك كتب علي الودين “بابا بوتين يفتي بأن من يموت من الجنود الروس في أوكرانيا تُغفر كل ذنوبه! في مجمع كنسي في فرنسا قبل ألف سنة أعلن بابا الكاثوليك أوربان الثاني عن الحملة الصليبية الأولى وأفتى بأن من يشارك فيها ستُمحى كل خطاياه”.

Patriarch Kirill said in his sermon today that soldiers dying in Ukraine would have all their sins washed away

