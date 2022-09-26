احتجاجات ليلية في تونس ضد غلاء الأسعار والفقر (فيديو)

خرج متظاهرون الى الشارع، مساء الأحد، في حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة تونس احتجاجا على الفقر وارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية من المتاجر في تصعيد للضغط على السلطات في تونس في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية حادة.

وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم الذي بلغ 8.6% ونقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر مع عدم قدرة البلد على تحمل تكاليف ما يكفي من بعض الواردات الحيوية.

وفي حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة رفع بعض المتظاهرين الخبز. وأحرق شبان غاضبون إطارات سيارات.

وردد مئات المحتجين ومن بينهم نساء وشبان شعار “شغل حرية وكرامة وطنية” “عار الأسعار شعلت نار” بينما هتف اخرون “أين السكر؟”.

وحي التضامن يعد أكبر الأحياء الشعبية في تونس وله سجل في الاحتجاجات المناهضة للسلطة والحكومات بسبب الأوضاع المعيشية.

ويتفاقم نقص الغذاء في تونس مع وجود رفوف فارغة في محلات السوبر ماركت والمخابز مما يزيد من السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار لدى العديد من التونسيين الذين يقضون ساعات في البحث عن السكر والحليب والزبدة والأرز والزيت.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات يتدافعون للفوز بكيلوجرام واحد من السكر في متاجر عبر البلاد.

وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية لها، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.

ورفعت الحكومة هذا الشهر سعر اسطوانات غاز الطهي 14% لأول مرة منذ 12 عاما.

كما رفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام كجزء من خطة لخفض دعم الطاقة وهو إصلاح رئيسي يطالب به صندوق النقد الدولي.

انتحار بائع متجول

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الكونفدرالية الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة إن السلطات أوقفت رئيس بلدية “مرناق” عمر الحرباوي على خلفية انتحار بائع متجول في مدينة مرناق جنوب العاصمة.

ولانتحار هذا الشاب وقع خاص بالنسبة للتونسيين، إذ تسبب انتحار بائع متجول شاب عام 2010 في اندلاع شرارة احتجاجات شعبية أطاحت في 14 يناير/ كانون الثاني من العام التالي بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

ونفى بوعصيدة أي مسؤولية لرئيس بلدية مرناق عن انتحار البائع المتجوّل.

وتابع أن وزارة الداخلية قالت، في بيان، السبت، إن “الانتحار ناتج عن خلافات عائلية حادة يعيشها الشاب.. ولكن تم إيقاف رئيس بلدية مرناق دون توضيح الأسباب”.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية زادت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وتشهد تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.