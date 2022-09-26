أبرزهم أردوغان.. نعي واسع للشيخ القرضاوي من سياسيين وعلماء ومؤسسات (شاهد)

نعت شخصيات عامة وكيانات الشيخ يوسف القرضاوي الذي وافته المنية، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 96 عامًا.

وقدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه بوفاة القرضاوي في اتصال هاتفي مع نجله عبد الرحمن يوسف، حيث أثنى على الشيخ وقال إنه “لم يتنازل طوال حياته عما آمن به، وكان خير مثال يحتذى به للتوفيق بين مبادئ الإسلام والحياة”.

الرئيس التركي أردوغان يتصل بعبد الرحمن يوسف يعزيه وعائلته في وفاة والده الشيخ يوسف القرضاوي https://t.co/xefnq5goz7 — إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) September 26, 2022

كما أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب عن تعازيه، وقال “تلقيت بحزن نبأ وفاة الشيخ يوسف القرضاوي، أحد كبار العلماء في الآونة الأخيرة، أتمنى له الرحمة من الله، وأعزي أقرباءه والعالم الإسلامي”.

Son devrin büyük âlimlerinden, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin önceki Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve İslam âlemine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/5vlWa7LDuI — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 26, 2022

ونعت مساعد وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، الشيخ القرضاوي، وغردت على حسابها في تويتر “ننعى إلى الأمة الإسلامية العالم العلامة المجدد الدكتور يوسف القرضاوي، ذاك الذي نذر عمره لخدمة دين الله، وما خشي في الله لومة لائم، فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام خيرًا”.

ننعي إلى الأمة الإسلامية العالم العلامة المجدد الدكتور يوسف القرضاوي. ذاك الذي نذر عمره لخدمة دين الله وما خشي في الله لومة لائم فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام خيرا. اللهم اغفر له وارحمه واجعل أعلى الجنان مستقره ومثواه. خسرت الأمة أحد حصونها الحصينة ولا حول ولا قوة إلا بالله. https://t.co/ckQl28qNAR — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 26, 2022

وغرد وزير الدولة نائب رئيس الوزراء حمد الكواري “رحم الله والدنا العزيز وأستاذنا الكبير وشيخنا الجليل يوسف القرضاوي، وأسكنه فسيح جناته”.

رحم الله والدنا العزيز و استاذنا الكبير وشيخنا الجليل #يوسف_القرضاوي وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/uVpnux5qnI — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) September 26, 2022

بدوره، نعى رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، مؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وقال “أنعى وقيادة الحركة وجماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، علمًا من أعلام الأمة وقامة من قاماتها العليا، الإمام العلّامة يوسف القرضاوي”.

وأضاف “فقدت الأمة اليوم واحدا من أئمتها المجددين الذين شكلوا ركناً مكيناً بعلمه وعطائه وجهاده”، مستذكرا ” مواقفه تجاه فلسطين والقدس والأقصى، ودعمه لحقوق شعبنا ونصرته”.

من جهته، نعى المفكر الإسلامي والكاتب والمحامي سليم العوا، الشيخ القرضاي.

وقال “لقد عرفت العلّامة الشيخ يوسف القرضاوي منذ عام 1956، ولم تنقطع صلتنا إلى أن اشتد به مرضه الأخير (رحمه الله)، وأشهد أنه كان صادقًا في ما يقول، مخلصًا في ما يعمل، متوجهًا إلى الله سبحانه وتعالى في صغير الأمور وكبيرها، ولذلك كانت مكانته في العالم الإسلامي مكانة الفقيه المربي المفتي المعلم”.

وفي تونس، قدّم رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي تعازيه لأهل الفقيد والأمة العربية والإسلامية، وقال “لقد وهب فقيد الأمة حياته مبّينًا لأحكام الإسلام، ومدافعًا عن أمته، مؤكدًا مبدأ الوسطية والاعتدال لهذا الدين العظيم”.

وتقدم رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا الشيخ محمد الحسن ولد الددو بالتعزية في القرضاوي، ووصفه بـ”العلّامة المجدد”، مضيفًا أنه “عاش قرنًا في خدمة هذا العلم وهذا الدين، وبذل فيه كل جهوده”.

تعزية في وفاة فضيلة الشيخ العلامة المجدد يوسف بن عبد الله القرضاوي نسأل الله تعالى أن يرحمه ويغفر له

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/Y4QtbYqll4 — محمد الحسن الددو (@ShaikhDadow) September 26, 2022

وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن فتح باب العزاء بوفاة العلامة القرضاوي، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب يوم الثلاثاء.

وقال الحزب إن القرضاوي “وهب حياته لخدمة الإسلام والتربية والدعوة الإسلامية، والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ونصرة المظلوم والتصدي للظلم والاستبداد عبر منابر الحق والوعظ والإرشاد، والسعي لتوحيد كلمة الأمة الإسلامية”.

ونعى المجمع الفقهي العراقي الدكتور القرضاوي، وقال إن الفقيد “يُعد علمًا راسخًا من أعلام الأمة الإسلامية، ومن أشهر الفقهاء والأصوليين والمفكرين المصلحين، وأبرز المصنفين في الفقه وأصوله وعلوم القرآن والحديث والعقيدة والفكر والدعوة والأدب”.

وشعبيًّا، خيم الحزن على مواقع التواصل، حيث أعرب ناشطون عن حزنهم لرحيل القرضاوي، مستذكرين ما قدمه من مسانده لثورات “الربيع العربي”، ورفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والتمسك بالقدس المحتلة.

توفي اليوم فضيلة الإمام يوسف #القرضاوي تقبل الله جهده وجهاده، ورفع درجته في عليين، وأخلف الأمة خيرا، إنه بكل جميل كفيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون . pic.twitter.com/eh3SrTEiSb — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 26, 2022

أخر الأعلام الكبار وأهم مراجع المرحلة كلها في شرق العالم الإسلامي وغربه لأكثر من نصف قرن من الزمن.وحده من جمع بين تراث الغزالي وتصوفه وفقه ابن تيمية واجتهاده في قالب علمي فريد.

رحم الله الشيخ #القرضاوي واسكنه فسيح جناته وعزائنا لأهله وتلاميذه ومحبيه وللعالم الإسلامي كله برحيله. pic.twitter.com/vyJCxsMR8Q — nabil albokairi نبيل البكيري (@NAlbokairi) September 26, 2022

عاش الشيخ القرضاوي عمرا طويلا عريضًا، قرّبه حكّام وحاربه آخرون، وكرّمته دول ثم وضعته على قوائم الإرهاب، وهو على تقلب أحوالهم معه ثابت على الحقّ صادع به.

مواقفه دوما مع الله ومع المستضعفين والمظلومين!

كان #القرضاوي عالما كبيرا، وإماما عظيما، لكنه قبل ذلك عاش حرا ومات كذلك! — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) September 26, 2022