وزير الخارجية السعودي: ندين الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين ونطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية (فيديو)

شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت، على أن بلاده تدين جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.

وقال ابن فرحان خلال كلمته أمام الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف “المملكة تدين جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وتدعو لوقفها الفوري والكامل”.

من جهة أخرى قال ابن فرحان إن السعودية “تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغ، مشيرا إلى أن أنظمة المملكة تضمنت نصوصا صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق”.