وزير التخطيط الباكستاني للجزيرة مباشر: الملايين تضرروا جراء الفيضانات وخسائرنا تجاوزت 30 مليار دولار (فيديو)

قال وزير التخطيط والبنية التحتية الباكستاني أحسن إقبال إن عشرات الملايين تضرروا بشكل جسيم جراء الفيضانات التي غمرت البلاد، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة تقديم يد العون لبلاده.

وأوضح إقبال خلال مشاركته، السبت، في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن البنية التحتية في باكستان تضررت بشكل بالغ، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية للخسائر الناجمة عن الفيضانات تتجاوز 30 مليار دولار.

وشهدت باكستان فيضانات زادت ظاهرة الاحتباس الحراري من شدتها بحسب الخبراء، فغمرت الفيضانات ثلث أراضي البلاد وتسببت في مقتل حوالي 1600 منذ يونيو/حزيران الماضي، وفق آخر حصيلة.

ودمرت الفيضانات العديد من المساكن والمحلات التجارية والطرق والجسور وأتت على محاصيل زراعية.

وكشف إقبال عن أن بلاده تعاني من نقص كبير في المواد الغذائية وهناك نحو 33 مليونا دمرت الفيضانات بيوتهم ويعيشون في ملاجئ مؤقتة.

وطالب صندوق النقد الدولي والمؤسسات المعنية بمساعدة باكستان للتعافي من هذه الكارثة الإنسانية.

وأضاف “نحتاج إلى تمويل غير محدود لمواجهة آثار الفيضانات والأزمة ستستمر إذا لم يكن هناك دعم دولي كاف”.

ويعيش مئات الآلاف من النازحين بسبب الفيضانات في العراء، وأدت مياه الفيضانات الراكدة على مسافة تقدر بمئات الكيلومترات -وقد يستغرق انحسارها من شهرين إلى 6 أشهر- إلى انتشار أمراض التهابات الجلد والعينين والإسهال والملاريا والتيفوئيد وحمى الدنج.

يذكر أن إسلام آباد قدرت حجم خسائرها المالية بـ30 مليار دولار وأعلن وزير المالية مفتاح إسماعيل، الجمعة، في تغريدة أنه سيطلب من الجهات الدائنة الثنائية تخفيف أعباء ديون باكستان.

ومع ضعف النظام الصحي في باكستان ونقص الدعم، شكت الأسر النازحة من أنها أصبحت مضطرة إلى استخدام مياه غير صالحة في الشرب والطهي.

وحذرت الأمم المتحدة من أن حالات الملاريا والتيفوئيد والإسهال تنتشر بسرعة كبيرة، مضيفة أنه تم تسجيل 44 ألف حالة إصابة بالملاريا هذا الأسبوع في المناطق الجنوبية.