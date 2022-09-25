مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يفرض طوقا أمنيا على الضفة (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونظمت جولات استفزازية في باحاته.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أدى مئات المستوطنين الليلة الماضية طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية في منطقة حائط البراق.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد اليهودية.

مستوطنون يؤدون ما يسمى "السجود الملحمي" ويغنون عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/6S84uFmtET — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 25, 2022

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية متشددة قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ اليوم الأحد وتستمر 3 أسابيع.

وفي المقابل، فقد طالبت مؤسسات فلسطينية بتكثيف الوجود في المسجد الأقصى، خلال هذه الفترة.

ومنذ عام 2003، تتواصل بشكل يومي عدا الجمعة والسبت، الاقتحامات الإسرائيلية الأحادية للمسجد الأقصى دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.

تغطية صحفية: "أكثر من من 250 مستوطن يقتحمون #المسجد_الأقصى في هذه اللحظات". pic.twitter.com/P9jn5tKSSd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 25, 2022

طوق أمني في الضفة ومعابر غزة

وفي الأثناء، قرر الاحتلال فرض طوق أمني على الضفة الغربية المحتلة، وإغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة، بالتزامن مع الأعياد اليهودية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن “الطوق سيدخل عشية عيد رأس السنة المصادف اليوم الأحد بدءا من الرابعة عصرا ثم يرفع عند انتصاف ليلة الثلاثاء في السابع والعشرين من الشهر الجاري منوطاً، بتقييم للوضع الأمني”.

ووفقا لقناة “مكان” الإسرائيلية الرسمية فإن طوقا مماثلاً سيفرض في “يوم الغفران وأثناء عيد سوكوت (العرش)، ويسمح في فترة الإغلاق للحالات الإنسانية فقط بدخول إسرائيل بعد الحصول على موافقة مسبقا من منسق أعمال الحكومة في المناطق”.