قصر بكنغهام ينشر صورة للمثوى الأخير للملكة إليزابيث الثانية في الكنيسة الملكية

نشر قصر بكنغهام في بريطانيا صورة للمثوى الأخير للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، داخل الكنيسة الملكية في وندسور، يظهر فيها حجر يحمل اسمها وأسماء والدَيها وزوجها الأمير فيليب.

ووُضع الحجر المصنوع من الرخام البلجيكي الأسود في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية التي أمرت الملكة إليزابيث عام 1962 بجعلها مدفنًا لوالدها جورج السادس.

ودُفنت الملكة هناك يوم الاثنين بعد جنازة رسمية في كنيسة وستمنستر آبي.

وكُتب على الحجر بحروف نحاسية “جورج السادس 1895-1952 / إليزابيث 1900-2002” في السطرين العلويين، متبوعًا بنجمة تخص وسامًا رفيعًا ثم “إليزابيث الثانية 1926-2022 / فيليب 1921-2021” في السطرين السفليين.

ودُفنت أيضًا شقيقة الملكة إليزابيث، الأميرة مارجريت، في الكنيسة الصغيرة بقلعة وندسور غربي لندن.

وتُوفيت الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر/أيلول في قلعة بالمورال، منزلها الصيفي في المرتفعات الاسكتلندية بعد جلوسها على العرش 70 عامًا، وتولى ابنها تشارلز العرش من بعدها.

وبوفاة الملكة إليزابيث، أصبح تشارلز الثالث (73 عامًا) ملكًا لبريطانيا و14 دولة أخرى بما في ذلك أستراليا وكندا وجامايكا ونيوزيلندا.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.

The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022