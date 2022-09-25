قال إن موسكو تسعى إلى تأسيس نظام عالمي جديد.. لافروف: واشنطن تريد تحويل العالم إلى ساحة خلفية لها (فيديو)

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، الولايات المتحدة بـ”اللعب بالنار” مع إيران وتايوان، وذلك في خطاب انتقد فيه واشنطن بشدة خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك أن “الدول الغربية بدلا من أن تنتهج الحوار الصادق والبحث عن التسويات، تلجأ إلى الاستفزازات الجسيمة والتخطيط”، معتبرا أن واشنطن “تلعب الآن بالنار مع إيران وتايوان”.

وتابع قائلا “أخطاء الغرب تقوض الثقة بالمنظمات الدولية والقانون الدولي كحام للضعفاء من الأقوياء.. ولا ينبغي أن تطغى دولة واحدة على بقية الدول”.

وأكد لافروف أن واشنطن “تريد تحويل العالم بأسره إلى ساحة خلفية لها، وتعتبر نفسها رسولا من العناية الإلهية في الأرض. والولايات المتحدة ومعها الدول الغربية لا تخجل من الإفصاح عن رغبتها في إلحاق الهزيمة بروسيا وتفكيكها”.

وحمّل لافروف “كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي أزمة الغذاء العالمية الحالية جراء إعلان الحرب الاقتصادية على روسيا”.

وكشف عن أن موسكو “تسعى إلى تأسيس نظام عالمي جديد متعدد الأطراف”، وأن “الدول المستعدة للدفاع عن مصالحها تقوم في الواقع بإنشاء نظام كهذا”.

وبشأن استفتاءات الانضمام إلى روسيا الجارية حاليا في 4 مقاطعات مدعومة من موسكو شرقي أوكرانيا، قال لافروف “نعرف أن الغرب غاضب للغاية إزاء هذه الاستفتاءات التي جاءت ردا على دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين الروس إلى الخروج من أوكرانيا”.

وأمس الجمعة، انطلق استفتاء حول الانضمام إلى روسيا في 4 مقاطعات مدعومة من موسكو، هي دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباروجيا، شرقي أوكرانيا.

ومن المقرر أن يستمرّ التصويت 5 أيام حتى 27 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وحذر لافروف، من أن وصول دول حلف شمال الأطلسي إلى حدود بلاده “يشكل تهديدا لأمن روسيا، مما دعانا إلى الدفاع عن أنفسنا فوق الأراضي الأوكرانية”.

وفيما يتعلق بملف إصلاح مجلس الأمن الدولي، قال لافروف إن “روسيا تعتبر الهند والبرازيل مرشحين جديرين بالحصول على عضوية دائمة بمجلس الأمن”.

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 دولة منها 5 دائمة هي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وفق التوزيع الجغرافي.

يشار إلى أن المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير سيرغي كيسليتسيا وجميع مساعديه غادروا قاعة الجمعية العامة لحظة بدء لافروف خطابه.