روسيا تشدد العقوبات على الفارين من التعبئة (فيديو)

شددت موسكو، السبت، العقوبات على الفارين من التجنيد لإرسالهم إلى أوكرانيا، وأوقفت مئات المتظاهرين بعد إقالة مسؤول الامدادات اللوجستية لديها.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال.

كما وقّع قانونًا يسهّل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين ينضمون إلى صفوف الجيش لمدة لا تقل عن عام، بينما تسعى موسكو بمختلف السبل إلى تجنيد أكبر عدد من الأفراد للقتال في أوكرانيا.

ولم تُثن التدابير الشديدة المعارضين للتعبئة العسكرية الجزئية عن التظاهر في كل أنحاء البلاد.

وقالت منظمة “أو في دي-إنفو” -غير الحكومية المتخصصة في إحصاء عمليات التوقيف- إن “710 أشخاص أُوقِفوا في 32 مدينة، نحو نصفهم في موسكو”.

وأعلن بوتين قرار التعبئة الأربعاء، واعتُقل نحو 1400 متظاهر في مختلف أنحاء روسيا.

وأثار أمر التعبئة -الذي يشمل 300 ألف شخص وفق السلطات- قلق عدد كبير من الروس واختار بعضهم مغادرة البلاد.

وأقرت روسيا، السبت، بتدفق “كبير” للسيارات الساعية إلى التوجه للدول المجاورة، وأُحصي نحو 2300 سيارة عند معبر حدودي واحد.

Thousands of vehicles have pilled up at the Russian-Georgian border checkpoint in Verkhnii Lars as Russian citizens are trying to flee the country. pic.twitter.com/QDweH0Kpgv

— CaucasusWarReport (@Caucasuswar) September 21, 2022