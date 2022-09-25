حماس تدعو الشعب الفلسطيني للاحتشاد والرباط في الأقصى لمواجهة “أخطر عدوان منذ احتلاله”

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، الفلسطينيين إلى الاحتشاد في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة لمواجهة “أخطر وأوسع عدوان منذ احتلاله”.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان إن “المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن مسؤولياتها إزاء ما يحدث في المسجد الأقصى”.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث في الأقصى”.

وأوضح أن “الأقصى يتعرّض لأخطر وأوسع عدوان منذ احتلاله، واقتحامات المستوطنين تشكّل مرحلة جديدة من تهويد المسجد”.

ودعا القانوع الفلسطينيين إلى “شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه لحمايته من الاقتحامات”.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم مستوطنون إسرائيليون ساحات المسجد الأقصى في حراسة مشددة من الشرطة بالتزامن مع بدء أعيادهم.

وبدأت الأعياد اليهودية برأس السنة (روش هاشناه) الأحد 25 سبتمبر/أيلول، وتنتهي في 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعيد العرش (المظال).

وحذّر المتحدث باسم “حماس” فوزي برهوم، من أن “ما يقوم به الاحتلال في الأقصى سيدفع باتجاه احتدام الصراع معه”.

وتابع “ندعو الشعب للنفير العام والاحتشاد والرباط بالأقصى والتصدّي لانتهاكات المستوطنين”.

وخلال الأيام الماضية، دعت جماعات يمينية إسرائيلية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وهو ما ردّ عليه نشطاء فلسطينيون بالدعوة إلى “شد الرحال إلى المسجد” والاعتصام به.

ومنذ 2003، تسمح شرطة الاحتلال لمستوطنين باقتحام الأقصى عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف الاقتحامات.

وأمس السبت، ذكرت القناة الـ”12″ الإسرائيلية أن “رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار أصدر تحذيرًا لقائد “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار، مطالبًا إياه بـ”دارسة خطواته بعناية”.

هيئة البث الإسرائيلية: الشرطة توصي المصلين اليهود بحمل سلاحهم الشخصي خلال حضورهم إلى دور العبادة#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/A287bXoOiL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2022

وقال برهوم، في بيان الأحد، إن التهديدات الإسرائيلية ليحيى السنوار “لا تخيف الشعب الفلسطيني أو قيادة المقاومة”.

وتابع “هذه التهديدات ليست جديدة وتعكس المأزق السياسي والأمني والعسكري الذي يعاني منه قادة الاحتلال بفعل المعادلات التي فرضتها المقاومة بغزة”.

وأضاف “هذا المأزق يأتي أيضًا في ظل المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس”.

وجاء التحذير الإسرائيلي في ظل ارتفاع ملحوظ لعمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، ردًا على اعتداءات قوات الأمن والمستوطنين الإسرائيليين.