الجيش السوداني يحبط محاولة تهريب أسلحة ومتفجرات على أيدي يمنيين

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن قواته البحرية تمكنت من إحباط محاولة لتهريب أسلحة ومتفجرات بعد ضبطه قاربًا يُقل 4 يمنيين داخل المياه الإقليمية.

وقال بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة -نُشر عبر صفحته على فيسبوك- إن أفرادًا من القوات البحرية تمكنوا، أمس السبت الموافق 24 سبتمبر(أيلول) من “ضبط قارب يستقله 4 مواطنين يمنيين داخل المياه الإقليمية بالقرب من جزر السبعات، وعلى متنه 90 بندقية كلاشينكوف و162 صندوق ذخيرة رشاش جرينوف و182 صندوق ذخيرة أعيرة متنوعة، و43 كرتونة أسلاك متفجر فورتكس، و45 كرتونة فيوز تفجير”.

وذكر بيان الجيش أن “القوة -التي تكونت منذ عام 2021 وتضم عناصر من القوات البحرية- قد نجحت في أوقات سابقة في ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة ومتفجرات يتم تهريبها من قبل عناصر يمنية وسودانية خارجة عن القانون”.

وأظهرت صور نشرها الجيش مع البيان عددًا من البنادق المغلفة وعبوات وذخائر، ولم يوضح البيان وجهة تلك الأسلحة، وما إذا كانت موجَّهة إلى داخل السودان أم إلى جهة خارجية.

وتنشط -منذ سنوات في السواحل السودانية على البحر الأحمر- مجموعات سودانية ويمنية تعمل في مجال تهريب السلاح والمخدرات وتهريب البشر، وتستهدف تهريب أسلحتها إلى مناطق النزاع في اليمن أو القرن الأفريقي عن طريق السودان.