نداء مسلمين إيغور لقادة العالم عبر الجزيرة مباشر: هذا ما يحدث في تركستان الشرقية (فيديو)

وجه ناشطون من أبناء جالية مسلمي الإيغور في إسطنبول، نداءً عاجلًا عبر الجزيرة مباشر إلى قادة دول العالم تزامنًا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبين بالتدخل الفوري لوقف “الانتهاكات الصينية في تركستان الشرقية (شينجيانغ)”.

وقال مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية عبد الوارث عبد الخالق إن “الملايين ما زالوا في المعسكرات النازية، في حين تستمر الانتهاكات عبر سياسة القتل بالتجويع، بحجة منع انتشار المرض (كورونا) وحبس الناس في منازلهم وإغلاق العديد من المناطق ومنع وصول المساعدات الغذائية إلى المناطق المغلقة وعدم تقديم المساعدات الإنسانية”.

وأشار إلى ما نشره أهالي تركستان الشرقية على مواقع التواصل الصينية “من مقاطع مصورة يدمى لها القلب، وإظهار للمآسي الحقيقية التي يعيشها الشعب التركستاني”.

من جهته قال عضو اتحاد علماء تركستان الشرقية، عبد السلام قارم “لا يمكننا الحديث عن حقوق الإنسان ولا قيم العدل الدولية، ودليل ذلك ما أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان من تقرير هذا الشهر حول الجرائم الإنسانية التي ترتكبها الصين”.

وتابع “شعب تركستان شعب مسلم يتعرض للإبادة ويحارب في هويته الإنسانية، فكل مظهر من مظاهر الإسلام في مرمى الكراهية، وضحية للإجرام الصيني”.

واستطرد “لإيقاف هذه الجرائم نطالب بوقوف قادة العالم إلى جانب الشعب المظلوم في تركستان الشرقية، كما ندعو المؤسسات الدولية ونطالب مجلس الأمن الدولي بتفعيل المواد المتعلقة، لمنع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والثقافي في تركستان الشرقية”.

بدوره قال الشيخ محمود محمد وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية، إن جرائم الصين تتمثل باعتقال الملايين من التركستانيين في المعسكرات، ومحاولة سلخهم وإخراجهم عن دينهم وثقافتهم ولغتهم، وجعلهم صينيين ثقافة ولغة وأعرافًا، فضلًا عن جريمة التجويع الأخيرة التي تقوم بها ضد المسلمين.

أما الناشط عبد السلام التركستاني فقد اشتكى من عدم تحرك دول العالم رغم انتشار الأخبار على وسائل الإعلام العالمية.

وقال إنما “يتعرض له المسلمون من إبادة جماعية وتطهير عرقي، تتحدث عنه الصحف والمجلات العالمية، ولكن ليس هناك أي أثر إيجابي حيث إن الوضع ما زال على ما هو عليه”.

China is committing to #starvationgenocide against Uyghurs.

Uyghur kids are about to die.They have high fever and are starved, but there r no foods or medical help during the lockdown.CCP is now using"Covid"as a tool to eradicate the Uyghurs.

@BBCWorld@CNN @AJEnglish pic.twitter.com/K5pD9ojz4K

— AynurUyghur (@Aynur35423962) September 13, 2022