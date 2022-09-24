الأمن الروسي يعتقل محتجين على قرار بوتين بالتعبئة الجزئية (فيديو)

اعتقلت قوى الأمن الروسية عددا من المحتجين على قرار الرئيس فلاديمير بوتين إعلان التعبئة الجزئية.

وأظهرت صور مباشرة اعتقال محتجين في العاصمة موسكو واقتيادهم من قبل قوى الأمن.

وشهدت موسكو وسان بطرسبورغ، السبت، احتجاجات رفضا لقرار التعبئة، في تواصل للاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء روسيا عقب القرار.

وأثار قرار التعبئة، الذي يشمل بحسب السلطات 300 ألف شخص، قلق عدد كبير من الروس واختار بعضهم مغادرة البلاد.

وذكرت تقارير أن السلطات الروسية اعتقلت أكثر من 1300 في أولى الاحتجاجات التي وقعت يوم الإعلان.





ووقع بوتين، السبت، تعديلات تنص على سجن العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال أو يسلمون أنفسهم للعدو “من دون إذن” أو يعصون الأوامر في مرحلة التعبئة.

وتصل عقوبة المخالفين إلى السجن 10 أعوام. كما يعاقب من يمارس أعمال نهب بالسجن مدة تصل إلى 15 عاما.

وأقر البرلمان هذه التعديلات لقانون العقوبات قبل أيام، وصدرت في الجريدة الرسمية للحكومة ودخلت حيز التنفيذ.

وتأتي هذه التعديلات التشريعية بعدما قررت روسيا هذا الأسبوع تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط بهدف القتال في أوكرانيا، حيث تعرضت قوات موسكو لهزائم في الأسابيع الأخيرة.

كما وقع الرئيس الروسي، السبت أيضا، قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش.

ونص القانون، الذي صدر في الجريدة الرسمية، على أنه يمكن للأجانب الذين ينضمون إلى الجيش مدة لا تقل عن عام طلب الحصول على الجنسية من دون أن يضطروا إلى إثبات اقامتهم على الأراضي الروسية خمسة أعوام.